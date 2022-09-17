Неудачи войск РФ в Украине заставят Путина изменить цели войны — глава военной разведки США 17 сентября, 11:58 Глава военной разведки США заявил, что Путин уже не сможет достичь поставленных целей по Украины (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool/Reuters)

Неудачи армии РФ в Украине показали неспособность российского диктатора Владимира Путина достичь поставленных ранее целей полномасштабного вторжения.

Об этом заявил глава Разведывательного управления Пентагона генерал-лейтенант Скотт Берриер, пишет Associated Press.

«Сейчас мы подходим к тому моменту, когда, я думаю, Путину придется пересмотреть свои цели в этой операции», — сказал он.

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Генерал-лейтенант подчеркнул, что сейчас совершенно ясно — Путин «не сможет сделать то, что он первоначально намеревался сделать».

«Он подходит к моменту принятия решения. Каким будет это решение, мы не знаем. Но от этого во многом зависит, как долго продлится этот конфликт», — резюмировал Берриер.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины.



Вечером 13 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что защитники Украины освободили около 8 тысяч квадратных километров территории от российских оккупантов, продолжаются стабилизационные мероприятия.

Позже украинский лидер отметил, что об окончании полномасштабной войны, развязанной Россией, пока говорить рано, несмотря на стремительное контрнаступление защитников Украины.

В минобороны РФ признали отступление своей армии на Харьковском направлении, назвав его «перегруппировкой». В ведомстве оправдываются, что для достижения целей развязанной войны якобы решили перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении.

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