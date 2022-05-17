Шольц не видит признаков быстрого прекращения войны в Украине 17 мая, 11:02 Цей матеріал також доступний українською Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не видит признаков того, что война России против Украины закончится быстро.



Война России против Украины — главные события 17 мая

«К сожалению, пока не особенно заметно, чтобы выросло понимание необходимости покончить с этим как можно быстрее», — приводит слова Шольца DW.

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По его словам, беспокойство вызывает также потенциальная эскалация.

В то же время канцлер подчеркнул, что нельзя опускать руки.

«Мы должны быть в состоянии принимать умные, очень сознательные, а также очень смелые решения. И мы их принимали», — сказал он.

Шольц отметил, что Германия продолжит предоставлять Украине вооружения. В частности, он ожидает «достаточно быстрого» поставок обещанных самоходных зенитных установок Гепард. По его словам, немецкие власти по-прежнему ищет подходящие для них боеприпасы за границей.

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