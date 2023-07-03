Геноцид и преступления, которые еще не описали. Померанцев объяснил, что пытается сделать Россия в Украине 3 июля, 20:02 Женщина у мемориала погибшим в результате российского ракетного удара по пиццерии в Краматорске, 30 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Публицист, журналист, писатель и член Королевского литературного общества Великобритании, который исследует роль пропаганды в современном мире, Питер Померанцев в интервью NV объяснил, что пытается сделать Россия в Украине.

«Когда мы смотрим на то, какие преступления Россия сейчас совершает в Украине, для меня в этом точно есть все предпосылки для геноцида. Понятно, что россияне хотят здесь истребить украинскую идентичность, украинцев как нацию, массово уничтожить», — сказал Померанцев в интервью NV.

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В то же время, он добавил, что не уверен, что определения «геноцид» достаточно, чтобы описать преступления России в Украине.

«Есть и другие преступления, назвать которые мы сегодня не можем, у нас нет для этого слов и юридических терминов, а значит, не очень можем и осудить, фактически», — сказал журналист.

Померанцев напомнил об экоциде в результате подрыва Каховской ГЭС и ожидании ядерной катастрофы на захваченной россиянами Запорожской АЭС, что, по его словам, является новой категорией преступлений, которую необходимо описать и зафиксировать.

«Умышленное нападение на экологию — мы еще не нашли определения для такого абсолютно бессмысленно жестокого поведения. Начиная с Чернобыля все это — преступления против живого, против самой жизни. Но языка описать это юридически еще нет. Война в Украине, к сожалению, найдет эти категории, — после нее мы получим этот юридический язык», — отметил он.

Отвечая на вопрос, какова цель жестоких преступлений России, журналист сказал:

«Взять украинцев и сделать из них насильно что-то другое. Вместить в них извращенную идею русского мира, насильно сформировать новую идентичность. Это похоже на то, что китайцы делают в Тибете и Синьцзяне. Что происходит в Северной Корее».

Померанцев добавил, что для таких действий нет юридического описания.

«Была подобная попытка в ООН в отчете на тему Свободы религии, мнений и идей — осмыслить одно из базовых прав человека — свободу мыслить, которую никто и никогда юридически не пытался защищать. Была зафиксирована свобода исповедовать религию. Иронично, но именно советские атеисты запихнули в этот документ свободу мыслить. Есть еще одна свобода, которую тоже люди забывают. В 19-й статье Прав человека записана свобода формировать свое мнение. Она близка к свободе самовыражения, но все о ней забывают», — рассказал журналист.

Он отметил, что существует термин «индоктринация», который, однако, не является юридическим.

«Давайте пока будем называть то, что делает Россия на оккупированных территориях, „насильственной индоктринацией“. Индоктринация — все же конечная цель того, что они делают. Не просто истребить физически, то есть совершить геноцид, но, сохранив жизнь, внедрить что-то новое, изменить личность. И вот это „внедрить новое“ не особо описано», — сказал Померанцев.

Журналист выразил мнение, что украинская культура обязательно опишет это зло, когда те, кто с ним боролся, вернутся с войны.

В мае Парламентская ассамблея НАТО признала агрессию РФ против Украины геноцидом, а режим Кремля — рашизмом.

В апреле ПАСЕ приняла резолюцию, в которой признала геноцидом насильственную депортацию украинских детей в Россию.

29 июня генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что в Украине расследуется более 200 случаев военных преступлений, связанных с повреждением окружающей среды, а также 15 случаев, которые по Уголовному кодексу Украины квалифицируются как экоцид.