Министры иностранных дел НАТО пообещали увеличить поддержку Украины и «других стран, которым угрожает российская агрессия» 7 апреля, 17:38 Цей матеріал також доступний українською Встреча министров иностранных дел стран НАТО 7 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool)

Министры иностранных дел стран НАТО договорились продолжить и увеличить поддержку Украины, против которой Россия 24 февраля развязала полномасштабную войну. Об этом сообщает пресс-служба Альянса.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены Альянса «решительно осудили» убийства мирных жителей в Буче и других местах, освобожденных от российских оккупантов.



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Главы МИД стран НАТО также решили активизировать поддержку других партнеров на фоне «угрозы российской агрессии», в том числе Грузии и Боснии и Герцеговины. Министры согласились, что следующая стратегическая концепция НАТО, которую окончательно доработают в июне во время встречи в Мадриде, должна принимать во внимание будущие отношения НАТО с Россией и «растущее влияние Китая на безопасность Североатлантического альянса».

Во время брифинга Столтенберг не стал озвучить подробности поставок оружия в Украину, но заверил, что партнеры предоставляют нашей стране «широкий спектр» вооружения.

«Союзники… полны решимости сделать больше сейчас, а также в среднесрочной и долгосрочной перспективе, чтобы помочь отважным украинцам защитить свои дома и свою страну и дать отпор оккупационным силам», — сказал генсек НАТО.

По его словам, Альянс ожидает масштабных боев на Донбассе и понимает, что необходимо срочно увеличить помощь Украине. В НАТО не считают, что российский диктатор Владимир Путин изменил свою главную цель — контроль над Украиной и «значительные победы» на поле боя.

«Если война затянется, это прежде всего риск для народа Украины, который переживет больше страданий, мы увидим больше разрушений и смертей. Но, конечно, пока война продолжается, будет риск эскалации за пределами Украины. И это именно то, на чем сосредоточено внимание НАТО, — предотвратить эту эскалацию», — добавил Столтенберг.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга в Брюсселе сказал, что «осторожно оптимистичен в вопросе поставок оружия от некоторых союзников». Он также призвал партнеров помочь Украине сейчас, пока не стало слишком поздно, и предупредил, что битва за Донбасс

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