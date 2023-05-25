НАТО совершит ошибку, если не предоставит Украине членство на саммите в Вильнюсе — Климпуш-Цинцадзе 25 мая, 18:25 Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что если Украину не пригласят в НАТО на саммите в Вильнюсе, последствия могут быть трагическими (Фото:Кадр видео Open Ukraine via YouTube)

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе во время 15-го ежегодного Киевского Форума по безопасности подчеркнула, что НАТО сделает ошибку, если не пригласит Украину стать членом Альянса на саммите в Вильнюсе.



«Несмотря на оптимизм, который сегодня звучит, должны понимать, что нет консенсуса в Альянсе, чтобы в Вильнюсе пригласить Украину в Альянс. По моему мнению, это будет еще одна ошибка НАТО», — подчеркнула глава евроинтеграционного комитета Рады.

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Иванна Климпуш-Цинцадзе добавила, что эта ошибка может стать еще более трагической, чем сделанная в 2008 году, когда на саммите в Бухаресте НАТО отказался поддержать желание Украины получить статус кандидата в члены Альянса.

Она выразила надежду, что время, которое осталось до проведения саммита, удастся использовать для создания более благоприятных условий для положительного решения в пользу Украины.

25−26 мая проходит 15-й ежегодный Киевский форум по безопасности За нашу и вашу свободу / Fighting for NATO с участием известных международных деятелей. В частности, будет сформирован Совет безопасности КБФ и принят позиционный документ с рекомендациями к саммиту НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле.

Киевский форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка Открой Украину, — главная платформа государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Партнерами форума являются Атлантический совет, Центр информации и документации НАТО, Национальный демократический институт, Украинский женский конгресс, Фонд Фридриха Эберта, Евроатлантический курс.

NV является официальным медиапартнером КБФ.