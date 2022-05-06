НАТО соберет начальников Генштабов, во встрече примут участие представители Украины
НАТО соберет начальников Генштабов (Фото:NATO/Facebook)
19 мая НАТО проведет встречу начальников Генштабов стран Альянса, на одной из сессий обсудят полномасштабное вторжение России в Украину.
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Как сообщили в пресс-службе блока, позволит 30 начальников обороны союзных стран встретятся и обсудят вопросы, имеющие стратегическое значение для Альянса.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг присоединится к начальникам Генштабов на первой сессии, чтобы обсудить геостратегический контекст и подготовку к саммиту в Мадриде в июне.
«Второе заседание будет посвящено войне России против Украины, к дискуссии присоединятся начальники обороны стран-партнеров НАТО — Финляндии, Швеции и Украины», — резюмировали там.
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