НАТО соберет начальников Генштабов, во встрече примут участие представители Украины 6 мая, 15:37 Цей матеріал також доступний українською НАТО соберет начальников Генштабов (Фото:NATO/Facebook)

19 мая НАТО проведет встречу начальников Генштабов стран Альянса, на одной из сессий обсудят полномасштабное вторжение России в Украину.

Война России против Украины — главные события 6 мая

Как сообщили в пресс-службе блока, позволит 30 начальников обороны союзных стран встретятся и обсудят вопросы, имеющие стратегическое значение для Альянса.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг присоединится к начальникам Генштабов на первой сессии, чтобы обсудить геостратегический контекст и подготовку к саммиту в Мадриде в июне.

«Второе заседание будет посвящено войне России против Украины, к дискуссии присоединятся начальники обороны стран-партнеров НАТО — Финляндии, Швеции и Украины», — резюмировали там.

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