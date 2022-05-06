НАТО соберет начальников Генштабов, во встрече примут участие представители Украины

6 мая, 15:37
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НАТО соберет начальников Генштабов (Фото:NATO/Facebook)

НАТО соберет начальников Генштабов (Фото:NATO/Facebook)

19 мая НАТО проведет встречу начальников Генштабов стран Альянса, на одной из сессий обсудят полномасштабное вторжение России в Украину.

Война России против Украины — главные события 6 мая

Как сообщили в пресс-службе блока, позволит 30 начальников обороны союзных стран встретятся и обсудят вопросы, имеющие стратегическое значение для Альянса.

Видео дня

Генсек НАТО Йенс Столтенберг присоединится к начальникам Генштабов на первой сессии, чтобы обсудить геостратегический контекст и подготовку к саммиту в Мадриде в июне.

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«Второе заседание будет посвящено войне России против Украины, к дискуссии присоединятся начальники обороны стран-партнеров НАТО — Финляндии, Швеции и Украины», — резюмировали там.

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Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   НАТО Война России против Украины

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