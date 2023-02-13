Истощение резервов. НАТО планирует увеличить запасы боеприпасов, цели обсудят на саммите в Литве — СМИ 13 февраля, 14:25 Боеприпасы к гаубицам во время тренировки на немецкой военной базе в Мюнстере, 10 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer/File Photo)

НАТО хочет призвать членов Альянса увеличить свои запасы боеприпасов из-за расходов на помощь Украине. Там считают, что в случае полномасштабного конфликта прежних недостаточно, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников.



Как пишет агентство, еще до полномасштабного вторжения России в Украину многие страны НАТО не достигли плановых показателей — чиновники считали, «что войны на истощение с широкомасштабными артиллерийскими боями ушли в прошлое». Однако темпы поставок снарядов в Украину истощили запасы Запада.

Видео дня

«Если бы Европе пришлось воевать с Россией, у некоторых стран закончились бы боеприпасы за считанные дни», — заявил один из европейских дипломатов.

Один из собеседников Reuters рассказал, что НАТО только завершило внеочередную проверку оставшихся боеприпасов. По его словам, запасы не увеличатся в течение следующего года, а какие-либо дополнительные передадут Украине.

«Те цели по боеприпасам, которые мы ставили, а у каждого союзника есть конкретная цель, большей частью до войны в Украине не выполняли. Теперь запасы стали еще меньше из-за войны, что делает возможным повышение целевого уровня запасов боеприпасов», — сказал чиновник НАТО.

Больше всего не хватает 155-мм снарядов для гаубиц, ракет HIMARS и боеприпасов для систем ПВО, таких как IRIS-T, Patriot и Gepard, рассказали источники агентства. Решение о целях накопления запасов планируют принять на саммите лидеров НАТО в Литве в июле.

В начале января Politico сообщало, что США хотят модернизировать боеприпасы времен холодной войны для Киева. 11 февраля The Telegraph писал, что в Великобритании обсуждают возможность производства оружия в Украине.