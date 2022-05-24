«Не будет участвовать в войне». НАТО продолжит поддерживать Украину, но не будет отправлять войска — Столтенберг 24 мая, 17:02 Цей матеріал також доступний українською Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс продолжит поддерживать Украину, но не будет оправлять войска в страну.

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«НАТО поддерживает нашего ценного партнера Украину с 2014 года. Но наша главная задача — это защитить наших союзников по НАТО. Поэтому мы должны не допустить, чтобы эта кровавая война не переросла в полномасштабную войну в Европе между НАТО и Россией», — сказал он во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, отвечая на вопросы.

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Столтенберг подчеркнул, что НАТО будем поддерживать Украину в ее праве на самооборону от российской агрессии.

«Но НАТО не станет стороной войны. Мы не будем отправлять войска НАТО на фронт и не будем прямо участвовать в войне. Поддержка — да, но не прямое вмешательство», — подчеркнул генсек.

Он добавил, что Альянс разместил в Европе более 40 тысяч военнослужащих под прямым командованием НАТО, а от Балтийского до Черного морей более 100 тысяч военнослужащих находятся в повышенной боевой готовности.

Ранее сообщалось, что США планируют оставить 100 тысяч военнослужащих в Европе в ближайшем будущем.

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