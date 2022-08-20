На Западе считают, что война в Украине находится в «операционном застое» — CNN

20 августа, 15:38
Россия теряет свой наступательный потенциал (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Россия теряет свой наступательный потенциал (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Западные официальные лица заявляют, что война в Украине находится в операционном застое и ни одна сторона не может создать достаточный наземный боевой потенциал, чтобы повлиять на ход событий.

Об этом пишет CNN со ссылкой на западных неназванных должностных лиц.

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По их словам, у обеих сторон проблемы с человеческим ресурсом, поскольку почти шесть месяцев войны привели к серьезному истощению сил. Чиновники считают, что эти кадровые проблемы являются фактором, способствующим стратегическому тупику.

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Говоря о темпах российского наступления на Донбассе, официальные лица отметили: «Был настоящий кульминационный момент. Мы уже не в этом кульминационном пункте, темп замедлился».

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Официальные лица заявили, что Россия переживает «ужасные времена» в попытках восстановить свои силы, например, путем слияния батальонных тактических групп.

Они также заявили, что «угрожающей проблемой» для России является все более острая нехватка запасов, даже основных боеприпасов, приведя как доказательства тот факт, что старые боеприпасы вывозятся со складов.

«В конечном счете это ухудшит способность россиян начинать наступление», — заявили они.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Россия Украина-Россия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Войска РФ Российская армия Наступление Война в Украине Контрнаступление Война России против Украины

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