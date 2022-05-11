В МВД назвали маловероятным начало наземной операции Беларуси на территории Украины
В Беларуси проходит внезапная проверка сил реагирования (Фото:Минобороны Беларуси)
Приказ белорусского диктатора Александра Лукашенко о начале наземной операции войск Беларуси на территории Украины маловероятен, сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.
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«Говорить о том, что Лукашенко в ближайшее время даст указание своей армии начать наземную операцию на территории Украины, все же пока это маловероятно», — сказал он в эфире национального телемарафона.
При этом он добавил, что ситуация в определенной степени напряженная.
Денисенко напомнил, что военные Беларуси начали учения, а полигон, где проходят стрельбы, находится относительно недалеко от украинской границы.
«К сожалению, из-за этого Украина должна концентрировать и оставлять достаточно большие свои силы на границе с Беларусью», — резюмировал представитель МВД.
4 мая в Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил быстрого реагирования. 10 мая начался второй этап учений.
5 мая Лукашенко, ставший союзником РФ в ее войне против Украины, заявил, что боевые действия слишком затянулись.
Российские военные и танки наступали на север Украины с территории Беларуси, также там размещены установки, с которых по территории Украины запускаются ракеты. Россия использует белорусские аэродромы для военных самолетов, инфраструктуру и больницы.
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