В ближайшие месяцы. Война в Украине может стать более непредсказуемой — разведка США 10 мая, 18:09 Цей матеріал також доступний українською Последствия действий российских оккупантов в Украине (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Разведка США считает, что война российского диктатора Владимира Путина в Украине, вероятно, станет более непредсказуемой в ближайшие месяцы. Об этом заявила глава Национальной разведки США Эврил Хейнс, сообщает CNN.

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Она подчеркнула, что Путин сталкивается с несоответствием между его амбициями и текущим потенциалом войск РФ.

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«Текущая тенденция увеличивает вероятность того, что президент Путин прибегнет к более радикальным средствам, включая введение военного положения, переориентацию промышленного производства или потенциально эскалацию военных действий, чтобы высвободить ресурсы, необходимые для достижения его целей, по мере затягивания конфликта или если он считает, что Россия проигрывает в Украине», — сказала она.

При этом разведка не считает, что Путин применит ядерное оружие, если только не почувствует угрозу существования России.

Также по данным разведки, Путин может готовиться к затяжной войне в Украине, хочет увеличить сухопутный коридор до оккупированного Россией Приднестровья и получить контроль над украинским побережьем Черного моря.

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