Рост мировых цен на продовольствие из-за войны России против Украины может вызвать бунты в бедных странах — ВТО 25 марта, 07:20 Цей матеріал також доступний українською Война России против Украины может вызвать глобальный продовольственный кризис (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Резкий рост мировых цен на продовольствие из-за войны России против Украины может вызвать бунты в бедных странах, заявила глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала.

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Об этом сообщает The Guardian.

Оконджо-Ивеала предостерегла страны-производители продовольствия от накопления запасов и заявила, что крайне важно избежать повторения пандемии коронавируса, когда богатые страны смогли обеспечить себе большую часть вакцин.

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По ее словам, многие африканские страны зависимы от поставок продовольствия из Черноморского региона.

«Я думаю, мы должны быть очень обеспокоены. Влияние на цены на продовольствие и голод в этом и следующем году может быть существенным. Продовольствие и энергия — две самые большие статьи в потребительских корзинах бедных людей во всем мире», — сказала она.

Оконджо-Ивеала заявила, что именно бедные страны и бедные люди в бедных странах пострадают больше всего.