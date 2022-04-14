Война в Украине может привести более 20% человечества к нищете — генсек ООН
1/5 часть человечества может оказаться в нищете (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)
Война в Украине, начатая Россией, может привести более 1/5 человечества к нищете, нужде и голоду в масштабах, невиданных десятилетиями.
Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в Twitter.
Война России против Украины - главные события 13 апреля
«Единственное крепкое решение войны и ее последствий для самых бедных и уязвимых людей в мире – это мир», - сказал он.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.