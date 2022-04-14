Война в Украине может привести более 20% человечества к нищете — генсек ООН

14 апреля, 07:02
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1/5 часть человечества может оказаться в нищете (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

1/5 часть человечества может оказаться в нищете (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

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Война в Украине, начатая Россией, может привести более 1/5 человечества к нищете, нужде и голоду в масштабах, невиданных десятилетиями.

Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в Twitter.

Война России против Украины - главные события 13 апреля

«Единственное крепкое решение войны и ее последствий для самых бедных и уязвимых людей в мире – это мир», - сказал он.

Видео дня
https://twitter.com/antonioguterres/status/1514375125226991626
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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   ООН Война России против Украины

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