Война в Украине может привести более 20% человечества к нищете — генсек ООН 14 апреля, 07:02 Цей матеріал також доступний українською 1/5 часть человечества может оказаться в нищете (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Война в Украине, начатая Россией, может привести более 1/5 человечества к нищете, нужде и голоду в масштабах, невиданных десятилетиями.

Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в Twitter.

Война России против Украины - главные события 13 апреля



«Единственное крепкое решение войны и ее последствий для самых бедных и уязвимых людей в мире – это мир», - сказал он.

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