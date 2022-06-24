В парламенте Молдовы заявили о готовности поддержать санкции ЕС против России 24 июня, 12:58 Цей матеріал також доступний українською Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу выступил за поддержку санкций против России (Фото:Igor Grosu/Facebook)

Молдова поддержит санкции Евросоюза против России за полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом сообщил спикер парламента страны Игорь Гросу в эфире телеканала TV Moldova1, пишет NewsMaker.

По его словам, на это решение повлияло получение статуса кандидата на членство в ЕС.

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«Мы будем проявлять солидарность с ЕС. И статус, и наше стремление в Европу обязывает нас и в дальнейшем быть солидарными. Цель этих санкций — остановить войну, чтобы после этого дипломаты сели за стол переговоров и нашли решение», — пояснил Гросу.

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Спикер парламента Молдовы также заявил, что страна хочет поддерживать с РФ хорошие отношения, но просит уважать решение Кишинева

«Да, мы хотим поддерживать с вами хорошие отношения. У вас есть власть. Кроме того, несколько сотен тысяч молдаван живут и работает там. Мы думаем о них. Мы хотим вести с вами торговые отношения. Но мы просим уважать наше решение вступить в ЕС», — сказал он.

Гросу также добавил, что все граждане РФ и русскоязычное население Молдовы «чувствуют себя в республике хорошо».

«Их не запугивают, они очень хорошо интегрировались в общество. Поэтому не надо придумывать проблемы там, где их нет. Мы — маленькая страна, но хотим, чтобы нас уважали», — резюмировал спикер парламента.

Молдова отказалась вводить санкции против России из-за ее нападения на Украину. Президент страны Майя Санду пояснила, что не может оставить страну без природного газа и электричества «ни ради граждан, ни ради 100 тысяч украинских беженцев, 50 тысяч из которых дети».

«Конечно, мы должны сделать все, чтобы остановить эту войну. Но есть определенные вещи, которые мы обязаны обеспечить для наших граждан. Оставив страну без энергоресурсов и дестабилизировав ситуацию [в Молдове], мы не поможем никому: ни Молдове, ни Украине, ни нашим партнерам на Западе», — сказала она.

3 июня вступил в силу шестой пакет санкций ЕС против стран-агрессоров — России и Беларуси. В частности, он предусматривает запрет на импорт сырой нефти и ряда нефтепродуктов из РФ. Поэтапный отказ от сырой нефти займет около полугода, а от нефтепродуктов — до восьми месяцев.

Также новый пакет санкций предусматривает отключение от международной системы SWIFT трех российских банков — Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка.

Как подсчитало агентство Bloomberg, эмбарго на российскую нефть может стоить Кремлю около $10 млрд экспортных доходов в год.

Евросоюз около месяца не мог согласовать шестой пакет санкций против России за развязанную Кремлем полномасштабную войну в Украине, в частности, из-за позиции Венгрии, которая не готова была поддержать эмбарго на российскую нефть.

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