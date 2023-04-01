Не было протестов из-за недопуска. В отчете Миссии ООН о военнопленных не упоминается о Еленевке — журналист

1 апреля, 14:18
Поделиться:
Характер разрушений указывает на использование войсками РФ в Еленовке термобарического оружия (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Характер разрушений указывает на использование войсками РФ в Еленовке термобарического оружия (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Журналист и координатор проекта Ищи своих Владимир Золкин в интервью Radio NV рассказал, что в недавно представленном отчете Миссии ООН по правам человека не упоминается о массовом убийстве украинских военнопленных в оккупированной Еленовке.

«Почему же в этом отчете нет Еленовки, где по меньшей мере 50 казненных украинских военных и по меньшей мере 73, кроме 50 казненных, получили ранения? И это зафиксировано не только с нашей стороны, например, я сейчас беру данные, опубликованные BBC», - сказал Золкин в эфире Radio NV.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=wQ-k76mU9mE

Он также обратил внимание на то, что Миссия ООН не выражала обеспокоенность из-за недопуска к украинским военнопленным.

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер во время пресс-конференции в пятницу, 24 марта, заявила, что «мы глубоко обеспокоены казнью к 25 российским военнопленным и hors de combat, которые мы зафиксировали».

Читайте также:

В результате российского теракта в Еленовке погибли около 40 украинских пленных, 130 получили ранения (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko) «Ни слова осуждения России». Лубинец отреагировал на решение ООН распустить миссию по расследованию теракта РФ в Еленовке

«Что касается обращения с украинскими военнопленными, мы также глубоко обеспокоены казнями 15 украинских военнопленных вскоре после их захвата российскими войсками. Наемники ЧВК Вагнер совершили 11 таких казней», — заявила Богнер.

Она сказала, что Россия, в отличие от Украины, не предоставила доступ к местам содержания военнопленных, но миссия смогла поговорить с украинскими военными после их освобождения из плена.

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, совершаемые по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

В колонии оккупанты содержали в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов.

Читайте также:
Лубинец о теракте в Еленовке: Не получили ожидаемой международной реакции, Украина будет расследовать убийство военных

Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что, по мнению международных экспертов, причиной взрыва в колонии было термобарическое оружие.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия ООН Оленовка Война в Украине Военнопленные Российско-украинская война Война России против Украины радио NV

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X