Не было протестов из-за недопуска. В отчете Миссии ООН о военнопленных не упоминается о Еленевке — журналист 1 апреля, 14:18 Характер разрушений указывает на использование войсками РФ в Еленовке термобарического оружия (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Журналист и координатор проекта Ищи своих Владимир Золкин в интервью Radio NV рассказал, что в недавно представленном отчете Миссии ООН по правам человека не упоминается о массовом убийстве украинских военнопленных в оккупированной Еленовке.

«Почему же в этом отчете нет Еленовки, где по меньшей мере 50 казненных украинских военных и по меньшей мере 73, кроме 50 казненных, получили ранения? И это зафиксировано не только с нашей стороны, например, я сейчас беру данные, опубликованные BBC», - сказал Золкин в эфире Radio NV.

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Он также обратил внимание на то, что Миссия ООН не выражала обеспокоенность из-за недопуска к украинским военнопленным.

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер во время пресс-конференции в пятницу, 24 марта, заявила, что «мы глубоко обеспокоены казнью к 25 российским военнопленным и hors de combat, которые мы зафиксировали».

«Что касается обращения с украинскими военнопленными, мы также глубоко обеспокоены казнями 15 украинских военнопленных вскоре после их захвата российскими войсками. Наемники ЧВК Вагнер совершили 11 таких казней», — заявила Богнер.

Она сказала, что Россия, в отличие от Украины, не предоставила доступ к местам содержания военнопленных, но миссия смогла поговорить с украинскими военными после их освобождения из плена.

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, совершаемые по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

В колонии оккупанты содержали в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов.

Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что, по мнению международных экспертов, причиной взрыва в колонии было термобарическое оружие.