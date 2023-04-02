Миссия ООН ничем не подтвердила свое заявление о казни 25 российских военнопленных — журналист 2 апреля, 10:46 Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, заявившая о казни 25 российских военнопленных (Фото:Моніторингова місія ООН з прав людини / UN Human Rights Monitoring Mission / Facebook)

Журналист и координатор проекта Ищи своих Владимир Золкин в интервью Radio NV сообщил, что Миссия ООН по правам человека, заявившая о казни 25 российских военнопленных, ничем это заявление не подтвердила.

В эфире Radio NV Золкин привел цитату из отчета Миссии ООН:

«Рассказывая о российских военнослужащих, оказавшихся в плену в Украине, Матильда Богнер сообщает о произвольных казнях около 25 российских военнопленных и других лиц, прекративших участие в военных действиях. Эти казни, по ее словам, были совершены ВС Украины».

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Журналист подчеркнул, что это заявление в отчете ничем не подтверждено, однако в нем сказано, что часть таких преступлений Украина расследует.

Он также рассказал, что российских военнопленных Миссия ООН опрашивала в местах содержания в Украине, а из украинских военнопленных ей удалось опросить только тех, кто был освобожден в результате обмена, поскольку Россия не допускает Миссию ООН к военнопленным украинцам.

«И когда миссия ООН говорит о том, что их не допустили к нашим военнопленным, у меня возникает один вопрос: а сколько раз миссия ООН хотя бы выразила обеспокоенность, я уже не говорю о глубокой беспокоенности тем, что их не допускают к нашим военнопленным? Я такого ничего не могу найти», — обратил внимание Золкин.

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер во время пресс-конференции в пятницу, 24 марта, заявила, что «мы глубоко обеспокоены казнью к 25 российским военнопленным и hors de combat, которые мы зафиксировали».

«Что касается обращения с украинскими военнопленными, мы также глубоко обеспокоены казнями 15 украинских военнопленных вскоре после их захвата российскими войсками. Наемники ЧВК Вагнер совершили 11 из таких казней», — заявила Богнер.

Она сказала, что Россия, в отличие от Украины, не предоставила доступ к местам содержания военнопленных, но миссия смогла поговорить с украинскими военными после их освобождения из плена.

«Условия содержания многих украинских военных были шокирующими», — также сказала Богнер и добавила, что, по информации ее миссии, пять украинских военнопленных скончались из-за отсутствия медицинской помощи.

Комментируя отчет Миссии ООН по правам человека, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что выводы миссии ООН подтверждают совершение Россией массовых военных преступлений в Украине, нарушение прав человека и игнорирование норм международного гуманитарного права.

Омбудсмен подчеркнул, что Украина придерживается Женевских конвенций, международного права и открыта для сотрудничества с международными организациями.

«Удивительно, что во время неоднократных личных встреч с главой миссии Матильдой Богнер и постоянной координаторкой системы ООН в Украине Дениз Браун ни разу ими не был поднят вопрос обращения с российскими военнопленными. К тому же хотелось бы услышать безоговорочные факты и аргументы, на которых основываются выводы миссии о возможных нарушениях со стороны украинской стороны», — заявил Лубинец.

Он призвал ООН и международное сообщество оказывать давление на страну-агрессора и требовать допуска к местам, где содержатся украинские военнопленные.



«Это Россия преступно вторглась на нашу землю, убивает и похищает украинских граждан и до сих пор блокирует доступ к нашим военнопленным. Масштабы бесчеловечного обращения и пытки скрываются», — напомнил омбудсмен.