Гарантии безопасности отдельно. Мирный договор с Россией может состоять из двух документов — Зеленский 16 апреля, 18:30 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Договор о мире с Россией мог бы состоять из двух отдельных документов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью онлайн-СМИ, сообщает Украинская правда.



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По его словам, один из документов должен касаться гарантий безопасности для Украины, другой — непосредственно ее отношений с РФ.

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«Я считаю, это может быть два разных документа. Гарантии безопасности от тех, кто готов к этим гарантиям безопасности. И отдельный документ с Россией. Москва хотела бы иметь один договор, содержащий решение всех вопросов. Однако все не совсем видят себя за столом из РФ. Для них гарантии безопасности для Украины – это один вопрос, а договоренности с РФ — это другой вопрос», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что готовность стать гарантами безопасности Украины демонстрируют Британия, США, Италия и Турция, но окончательного ответа ни от кого еще нет.

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После переговоров украинской и российской делегаций в Турции 29 марта украинская сторона сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины.

В Офисе президента рассказали НВ, что сейчас переговоры проходят "крайне тяжело", но продолжаются онлайн в рабочих подгруппах.

Украина хочет получить от стран-подписантов гарантии безопасности, которые будут жестче 5 статьи НАТО о коллективной обороне. Государства будут обязаны предоставить помощь Украине в случае военной агрессии.

Зеленский заявлял, что представители стран-подписантов могут провести совместную встречу, на которой будут обсуждаться гарантии безопасности.



По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, в отдельном пункте мирного договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по оккупированному Крыму и Севастополю. Вопросы оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей предлагается обсудить во время встречи президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Она может состояться, когда делегации завершат работу над документами.



Решение о возможном нейтралитете будет приниматься на всеукраинском референдуме. Представители Украины неоднократно отмечали, что не будут выполнять российские ультиматумы и не пойдут на уступки по ключевым вопросам.

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