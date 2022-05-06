«Последствия могут быть опасными». Мир приближается к политическому хаосу из-за войны России против Украины — Зеленский 6 мая, 18:53 Цей матеріал також доступний українською Украинский лидер Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что мир приближается к политическому хаосу из-за войны России против Украины.

Война России против Украины — главные события 6 мая

«Глобальный рынок остается без достаточных поставок из Украины некоторых ключевых видов продукции. Это то, что у нас есть, в чем приоритет для мира: зерно, подсолнечное масло, кукуруза, другие аграрные товары», — рассказал Зеленский о последствиях российской агрессии, выступая в пятницу в аналитическом центре Chatham House, сообщает Интерфакс Украина.

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Он напомнил, что страна-агрессор блокирует украинские порты, которые она захватила.

«Какие последствия мы видим? В некоторых странах — дефицит подсолнечного масла. В других странах тормозят цепочки агропроизводства, связанные с нашими поставками. Еще в других странах ожидается дефицит базовых продуктов питания», — подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что Россия создает давление на цены на севере Африки, Ближнем Востоке, в странах Азии, а в дальнейшем это коснется других регионов мира.

«И пострадают самые бедные. Мы уверены, что пострадает и средний класс. Очевидно, что политические последствия этого могут быть опасными. Почему я говорю: политический хаос — это одна из составляющих пищевой безопасности», — сказал президент.

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