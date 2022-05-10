Минздрав призвал исключить Россию из исполнительного комитета ВОЗ

10 мая, 14:56
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Виктор Ляшко встретился с главой ВОЗ во время его визита в Украину (Фото:Виктор Ляшко/Facebook)

Виктор Ляшко встретился с главой ВОЗ во время его визита в Украину (Фото:Виктор Ляшко/Facebook)

Минздрав Украины призвал Всемирную организацию здравоохранения исключить Россию из исполнительного комитета после циничных заявлений Москвы о том, что украинцы сами обстреливают и уничтожают жителей страны и больницы.

Война России против Украины — главные события 10 мая

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

На специальной сессии Европейского регионального комитета ВОЗ он призвал:

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  • прекратить членство России в исполнительном комитете ВОЗ;
  • ограничить влияние страны-агрессора на принятие решений и даже участие в голосовании;
  • официально перенести офис ВОЗ по неинфекционным болезням из Москвы в настоящий центр, вокруг которого сейчас объединились страны Восточной Европы — Киева.
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«Позиция Украины очевидна: страна-агрессор, у которой руки по локоть в крови, не может принимать решений в сфере здравоохранения», — резюмировал он.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/370824188405137

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты уничтожили или повредили в Украине почти 400 медицинских учреждений, среди которых больницы, роддомы, амбулатории.

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На временно захваченных территориях на востоке и юге катастрофическая ситуация с доступом к медицинским услугам и лекарствам, пациентам не хватает даже самых простых препаратов.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Россия ВОЗ Минздрав Украины Виктор Ляшко Война России против Украины

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