Минздрав призвал исключить Россию из исполнительного комитета ВОЗ
Виктор Ляшко встретился с главой ВОЗ во время его визита в Украину (Фото:Виктор Ляшко/Facebook)
Минздрав Украины призвал Всемирную организацию здравоохранения исключить Россию из исполнительного комитета после циничных заявлений Москвы о том, что украинцы сами обстреливают и уничтожают жителей страны и больницы.
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Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.
На специальной сессии Европейского регионального комитета ВОЗ он призвал:
- прекратить членство России в исполнительном комитете ВОЗ;
- ограничить влияние страны-агрессора на принятие решений и даже участие в голосовании;
- официально перенести офис ВОЗ по неинфекционным болезням из Москвы в настоящий центр, вокруг которого сейчас объединились страны Восточной Европы — Киева.
«Позиция Украины очевидна: страна-агрессор, у которой руки по локоть в крови, не может принимать решений в сфере здравоохранения», — резюмировал он.
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты уничтожили или повредили в Украине почти 400 медицинских учреждений, среди которых больницы, роддомы, амбулатории.
На временно захваченных территориях на востоке и юге катастрофическая ситуация с доступом к медицинским услугам и лекарствам, пациентам не хватает даже самых простых препаратов.
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