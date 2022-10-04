Министр обороны Польши заявил, что на Беларусь нужно давить так же, как и на Россию 4 октября, 14:24 Министр обороны Польши выразил поддержку Украине (Фото:wpolityce.pl)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что на Беларусь надо давить так же, как и на Россию, из-за поддержки Минском войны против Украины.

Об этом он сказал во время Варшавского форума по безопасности, пишет агентство PAP.

По словам Блащака, режим белорусского диктатора Александра Лукашенко стоит бок о бок с Россией и поддерживает агрессию против Украины.

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Он также подчеркнул, что евроатлантическое сообщество должно противостоять российским попыткам демонтировать мировой порядок и продолжать давить на РФ.

«Пока Россия не будет готова принять политическое разрешение этого конфликта, который будет гарантировать долгосрочную безопасность Украины, будет необходимость в предоставлении широкой и всесторонней поддержки Украине. То, чего Киев может достичь за столом переговоров, очень тесно связанный с ситуацией на поле боя», — резюмировал польский министр.

Ранее Лукашенко заявил, что полностью поддерживает российское вторжение в Украину, но якобы будет участвовать в боевых действиях только в случае нападения на Беларусь.

4 октября он признал, что Минск учавствует в войне против Украины. Это участие, по словам диктатора, якобы заключается в том, «чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси».

Тем временем, Россия размещает свою армию на территории Беларуси, нанося по Украине ракетные удары.





