NV приводит выводы исследователей из King’s College и Джорджтаунского университета — о том, как путинская агрессия превратила маргинализированные регионы РФ в новые очаги тяжкой преступности.

Среди всех соседей Украины именно Россия после полномасштабного вторжения испытала наибольший всплеск тяжкой преступности, причем новые очаги насилия возникли в регионах, потерявших из-за мобилизации непропорционально много людей, — Бурятии, Башкортостане, Дагестане, Якутии, Татарстане.

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Такие данные NV приводит в статье Бумеранг Путина возвращается, где говорится о том, почему война, которую развязала Москва, дестабилизировала российский тыл сильнее, чем поле боя.

Статья опирается на исследование Александра Купатадзе, криминолога из лондонского King’s College, и Эрики Марат из Джорджтаунского университета в Вашингтоне. Их профинансированная МИД Великобритании работа для программы SOC ACE при Университете Бирмингема была опубликована в марте этого года.

По выводам исследователей, до 2022 года криминальная активность в России концентрировалась в крупных городах — Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде. После вторжения она начала расползаться по периферии — на Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток. Путинская агрессия сначала забрала мужчин с периферии, а потом вернула их травмированными, вооруженными и без всякой системы поддержки.

«Мы часто предполагаем, что вторжение экспортирует нестабильность. Но данные показывают другое, — написал Купатадзе, — Россия испытала наибольший рост тяжкой преступности среди всех соседей Украины. И преступность уже не ограничивается крупными городами: она расползается по периферии».

Исследование зафиксировало, что в 2024 году МВД РФ зарегистрировало рекордное за 14 лет количество тяжких преступлений — более 617 тыс. Количество событий, связанных с торговлей оружием на территории РФ, выросло в десять раз, удвоились проявления наркоторговли и торговли людьми.

Среди причин исследователи называют массовый отток полицейских на фронт, нормализацию насилия для общества, появление новых черных рынков из-за санкций и главное — возвращение с войны наемников, значительная часть которых являются бывшими заключенными.

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Выводы Купатадзе и Марат подтверждают и другие западные эксперты: Марк Галеотти, один из самых известных британских исследователей российской организованной преступности, оценил, что около 250 тыс. человек, прошедших через войну, могут страдать от посттравматического стрессового расстройства, а британская военная разведка еще в 2023 году предупреждала, что возвращение большого количества бывших преступников с боевым опытом «вероятно, будет представлять серьезный вызов для российского общества».

По опросу Левада-центра, 39% россиян ожидают роста конфликтов и преступности после возвращения участников войны домой.