Меркель заявила, что Минск позволил Украине выиграть время, а она не могла влиять на Путина под конец каденции 24 ноября, 22:39 Ангела Меркель (Фото:John MacDougall/Pool via REUTERS)

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что хотела создать европейский формат дискуссии с российским диктатором Владимиром Путиным вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, но в конце срока не видела возможности на него повлиять.

В интервью Der Spiegel, опубликованном в четверг, 24 ноября, Меркель сказала, что идея независимого формата дискуссии с Путиным в Совете ЕС возникла у нее летом 2021 года, после встречи президента США Джо Байдена с главой кремлевского режима.



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По словам экс-канцлера, некоторые выступали против такого диалога, а она уже не могла настаивать на своем, «потому что все знали», что осенью Меркель уйдет в отставку. Она утверждает, что предлагала выйти вперед коллегам, но те якобы сказали, что для них это «слишком много».



Бывший канцлер заявила, что если бы осталась на посту в сентябре, то продолжила бы свой курс, но чувствовала, что «политически ее время прошло», пишет DW. Она вспомнила, что на их последнюю встречу Путин взял с собой главу МИД страны-агрессора Сергея Лаврова, хотя обычно они встречались наедине. Меркель добавила, что «для Путина важна только власть».

Экс-канцлер также считает, что смогла «выиграть время» переговорами в Минске, которое Украина смогла использовать, чтобы лучше противостоять вторжению России.



Ранее Ангела Меркель говорила, что не жалеет о решениях своего правительства закупать у России природный газ в больших количествах.