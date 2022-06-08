Новые правила войны. Идущие в Украине масштабные бои меняют современные представления о военной стратегии — западные СМИ

8 июня, 19:15
Эксклюзив НВ
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При надлежащей поддержке с воздуха или с земли танки могут быть крайне полезны вооруженным силам (Фото:Carlos Barria / REUTERS)

При надлежащей поддержке с воздуха или с земли танки могут быть крайне полезны вооруженным силам (Фото:Carlos Barria / REUTERS)

В современной войне важны дроны, танки и социальные сети, а также доверие высшего командования к командирам на местах. Западная пресса формулирует главные выводы, которые должны сделать из нападения России на Украину военные мира, от солдата до генерала.

Более трех месяцев тяжелых боев в Украине учат мир правилам современной войны. Британская газета The Telegraph выделяет шесть таких правил.

Первое из них — нельзя пренебрегать информационным фронтом. Украина успешно использовала социальные сети, чтобы поднять дух внутри страны и заручиться поддержкой за рубежом. В своих коммуникациях Киев, в частности, гуманизирует и героизирует собственных военных и мирных жителей и почти в реальном времени демонстрирует зверства и провалы российской армии. Тем временем президент Владимир Зеленский стал лицом воюющей страны и выступает перед правительствами по всему миру. Фото с его прогулками по Киеву в компании британского премьера Бориса Джонсона и госсекретаря США Энтони Блинкена говорят о международной поддержке и личной смелости в условиях реального риска российских ракетных обстрелов. А поездка Зеленского в истерзанную захватчиками Бучу вызывает искреннее сочувствие к украинцам.

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По сравнению с этим российская инсценированная пропаганда выглядит ужасно, констатирует издание. Вспомнить хотя бы напыщенную поездку российского диктатора Владимира Путина в госпиталь на встречу с ранеными солдатами.

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Второе правило — эффективно использовать дроны. На поле боя эти новые устройства уже стали незаменимыми «глазами в небе». В частности, боевые дроны (как американские Switchblade 600 и Phoenix Ghost, которые получила Украина) позволяют операторам наблюдать за целями в режиме реального времени и бить по ним. Если раньше дроны не всегда могли достаточно быстро обеспечить операторов точными геоданными, чтобы поразить врага, то благодаря современным технологиям они способны автоматически и мгновенно передавать координаты через цифровые сети. И даже если цель движется, точные ракеты могут в полете изменить свою траекторию, чтобы поразить цель.

В-третьих, нельзя ожидать, что предыдущие победы перерастут в новые. Военачальники нередко стремятся повторить опыт последней войны вместо того, чтобы готовиться к новой: отчасти потому, что готовиться к уже знакомой битве легче, отчасти — потому, что на модернизацию техники уходят долгие годы. Однако следует смотреть дальше в будущее и вводить радикальные изменения. Россия, в частности, опираясь на опыт захвата Крыма и войны в Сирии, надеялась на легкую победу и скорую капитуляцию Киева. Однако, как сказал один военачальник, если в ваших планах появляются «надежды», значит вы недостаточно тщательно все спланировали.

Редактор: Анна Павленко

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Теги:   США Танки НАТО Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Разведка Армия России Противотанковые комплексы Владимир Зеленский Дроны Война России против Украины

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