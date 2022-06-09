«Жители прошли через ад». Посол Великобритании посетила Бучу

9 июня, 16:42
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Мелинда Симмонс побывала на месте братской могилы в Буче (Фото:@MelSimmonsFCDO)

Мелинда Симмонс побывала на месте братской могилы в Буче (Фото:@MelSimmonsFCDO)

Посол Великобритании Мелинда Симмонс посетила Бучу, где оккупанты совершали преступления против мирных жителей.

«Сегодня я посетила Бучу. Жители прошли через ад. Я посетила братскую могилу. Поговорила с родителями и детьми. Дети рассказывали о сиренах и стрельбе», — написала она в своем Twitter.

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Симмонс обсудила восстановление города с мэром Бучи, а вопросы правосудия — с прокурорами.

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Посол также заявила, что гордится оказанием гуманитарной помощи городу Британией.

https://twitter.com/MelSimmonsFCDO/status/1534829102984835073

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни мирных людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую российские оккупанты устроили в Буче, была умышленной.

https://www.youtube.com/embed/_-TrVmDqLlY

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.

Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Великобритания Буча Мелинда Симмонс Война России против Украины

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