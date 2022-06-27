Президент Молдовы Санду прибыла в Киев 27 июня, 11:36 Цей матеріал також доступний українською Olivier Douliery/Pool/Reuters

В понедельник, 27 июня, президент Молдовы Майя Санду прибыла с рабочим визитом в Киев.

Об этом сообщили в пресс-службе главы республики в Facebook.

В течение дня Санду посетит Бородянку, Бучу и Ирпень, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Видео дня

Несколько дней назад Санду не исключила свой визит в Украину на фоне полномасштабного вторжения России.

Читайте также: В парламенте Молдовы заявили о готовности поддержать санкции ЕС против России

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что если этот визит и состоится, то никто о нем не будет заранее сообщать из соображений безопасности.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.