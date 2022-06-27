Президент Молдовы Санду прибыла в Киев

27 июня, 11:36
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Olivier Douliery/Pool/Reuters

Olivier Douliery/Pool/Reuters

В понедельник, 27 июня, президент Молдовы Майя Санду прибыла с рабочим визитом в Киев.

Об этом сообщили в пресс-службе главы республики в Facebook.

В течение дня Санду посетит Бородянку, Бучу и Ирпень, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Видео дня
https://www.facebook.com/presedinte.md/posts/pfbid03uUuKtJ5fsqEqaapNWQDCPutUeNfdBhxtwoJHD3tUUZbK4Ncto8Gsyu3JuLmdLajl

Несколько дней назад Санду не исключила свой визит в Украину на фоне полномасштабного вторжения России.

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Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что если этот визит и состоится, то никто о нем не будет заранее сообщать из соображений безопасности.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Киев Молдова Майя Санду Война России против Украины

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