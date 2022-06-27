«Потеряла дар речи из-за уровня насилия». Санду посетила Бородянку, Ирпень и Бучу
Майя Санду прибыла в Украину впервые с начала полномасштабного вторжения РФ (Фото:Алексей Кулеба/Telegram)
Президент Молдовы Майя Санду во время своего визита в Украину посетила Бородянку, Ирпень и Бучу, где российские военные совершали военные преступления.
«Сегодня я нахожусь в Украине. Посетила города Бородянка, Буча и Ирпень. Я потеряла дар речи от уровня насилия и разрушений, которые мы увидели», — написала она в своем Twitter.
Санду добавила, что это невообразимая трагедия.
«Мы от всего сердца желаем храбрым самоотверженным украинцам мира, свободы, процветания и жизни по их собственному выбору», — резюмировала она.
В пресс-службе президента Молдовы обнародовали фото и видео визита Санду в города Киевской области.
После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую российские оккупанты устроили в Буче, была умышленной.
14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.
Буча, Ирпень, Бородянка. Украинцы восстанавливают городки под Киевом, превращенные оккупантами в ад
Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.
Мэр города Ирпень Александр Маркушин рассказал о военных преступлениях российских оккупантов. Они расстреливали в городе людей, в том числе женщин и девочек, а затем ездили по телам танками. Насиловали местных жительниц, в том числе несовершеннолетних. Есть также доказательства того, что российские военные грабили дома: вывозили все — от стиральных машин до нижнего белья.
Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что больше всего убитых российскими оккупантами мирных жителей в Бородянке Киевской области.
За месяц, проведенный под российской оккупацией, населенный пункт, не имеющий никаких военных объектов, превратился в сплошные руины: из 29 местных многоэтажек 8 уничтожены, еще 21 имеют большие повреждения.
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