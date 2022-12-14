Генсек ООН о масштабах разрушений в Украине: непрекращающийся гуманитарный кошмар 14 декабря, 06:20 Антонио Гутерриш (Фото:Maxim Shipenkov/Pool/Reuters)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что масштабы разрушений по всей Украине из-за российской агрессии требуют решительной поддержки со стороны международного сообщества. Эта поддержка должна выходить за рамки гуманитарной помощи.

Об этом пишет пресс-служба ООН.



«Война в Украине — это непрекращающийся гуманитарный кошмар. С каждым днем становится все хуже, температура падает. Гражданские лица платят особенно высокую цену в зимний сезон, особенно люди, живущие на передовой, и те, кто отрезан от тепла, воды и основных услуг», — отметил генсек ООН в ходе выступления на международной конференции в Париже =

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Так, заявил Гутерриш, все крупные украинские электростанции и системы электропередачи пострадали от российских бомбардировок. Круглосуточно ведутся ремонтные работы на объектах тепло-, водо- и энергетической инфраструктуры.

При этом 10 миллионов потребителей, включая семьи, предприятия, больницы и школы, остались без электричества, а миллионы не имеют доступа к воде и теплу.

Кроме того, потребуются годы на восстановление разрушенного жилья и жизненно важной инфраструктуры.

Гутерриш сообщил, что за последние несколько месяцев гуманитарные организации оказали непосредственную помощь в зимнее время более 630 тысячам мирных жителей, а 400 генераторов были переданы критически важным объектам.

«Еще тысячи закупаются или уже отправлены в Украину из-за границы. Но все это капля в море», — отметил он.

Генсек ООН подчеркивает необходимость решительной поддержки со стороны международного сообщества и инвестировать в устойчивое восстановление и реконструкцию Украины, чтобы не допустить, чтобы «нынешний кризис перерос в нищету, голод и нужду для миллионов украинцев».

«И мы должны работать вместе, чтобы создать условия для установления мира в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и международным правом», — добавил Гутерриш.