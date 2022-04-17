Угрозы России не изменили позиции США по поддержке Украины — Маркарова 17 апреля, 09:43 Цей матеріал також доступний українською Оксана Маркарова (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Позиция Соединенных Штатов по поддержке Украины остается непоколебимой, несмотря на дипломатические ноты России с угрозами. Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова заявила в комментарии Укринформу.

Война России против Украины — главные события 17 апреля

Комментируя последний дипломатический демарш РФ на процесс поставок американской оборонной помощи, она заявила, что поддержка Штатов остается неизменной и была такой до полномасштабной войны в Украине. По словам посла, Вашингтон и Киев являются стратегическими партнерами и друзьями.

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«И мы слышим постоянно, независимо от того, какая лживая коммуникация не выходила бы из Кремля, какие бы запугивания не звучали в нотах или в прямых заявлениях, Соединенные Штаты очень четко и публично говорят, что они — с Украиной, поддерживают нас в нашей борьбе за собственную жизнь, за демократию и суверенитет», — подчеркнула Маркарова.

Она добавила, что эта поддержка выражается не только на словах, но и через поставки вооружения, обеспечение финансовой, энергетической и другой поддержки, а также введение санкций. Маркарова подтвердила, что поставки оружия из США проходят ежедневно и ожидает новых пакетов санкционных ограничений против РФ уже в ближайшее время.

« непредсказуемые последствия». Такая реакция Москвы последовала после того, как глава Белого дома Джо Байден одобрил

Ранее на этой неделе Россия официально предупредила США и другие западные страны, что поставки оружия в Украину разжигают конфликт и могут иметьнепредсказуемые последствия». Такая реакция Москвы последовала после того, как глава Белого дома Джо Байден одобрил расширение спектра военной помощи , среди которой 155 мм гаубицы, беспилотники, бронетранспортеры, средства береговой обороны, а также дополнительные переносные зенитные и противотанковые системы.

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