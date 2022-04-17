Угрозы России не изменили позиции США по поддержке Украины — Маркарова

17 апреля, 09:43
Цей матеріал також доступний українською
Оксана Маркарова (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Оксана Маркарова (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Поддержи НВ

Позиция Соединенных Штатов по поддержке Украины остается непоколебимой, несмотря на дипломатические ноты России с угрозами. Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова заявила в комментарии Укринформу.

Война России против Украины — главные события 17 апреля

Комментируя последний дипломатический демарш РФ на процесс поставок американской оборонной помощи, она заявила, что поддержка Штатов остается неизменной и была такой до полномасштабной войны в Украине. По словам посла, Вашингтон и Киев являются стратегическими партнерами и друзьями.

Видео дня
Читайте также:

Янсен Эстевес, военнослужащий ВВС США, проверяет вооружение перед его отправкой в Украину, на американской авиабазе Довер (20 марта 2022 года) (Фото:Пресс-служба Пентагона) Москва угрожает Вашингтону из-за поставок оружия в Украину: чего так опасаются в РФ — полный список вооружений

«И мы слышим постоянно, независимо от того, какая лживая коммуникация не выходила бы из Кремля, какие бы запугивания не звучали в нотах или в прямых заявлениях, Соединенные Штаты очень четко и публично говорят, что они — с Украиной, поддерживают нас в нашей борьбе за собственную жизнь, за демократию и суверенитет», — подчеркнула Маркарова.

Она добавила, что эта поддержка выражается не только на словах, но и через поставки вооружения, обеспечение финансовой, энергетической и другой поддержки, а также введение санкций. Маркарова подтвердила, что поставки оружия из США проходят ежедневно и ожидает новых пакетов санкционных ограничений против РФ уже в ближайшее время.

Ранее на этой неделе Россия официально предупредила США и другие западные страны, что поставки оружия в Украину разжигают конфликт и могут иметь «непредсказуемые последствия». Такая реакция Москвы последовала после того, как глава Белого дома Джо Байден одобрил расширение спектра военной помощи, среди которой 155 мм гаубицы, беспилотники, бронетранспортеры, средства береговой обороны, а также дополнительные переносные зенитные и противотанковые системы.
Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Катерина Денисова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Россия Угрозы Война в Украине Оксана Маркарова

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X