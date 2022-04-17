Угрозы России не изменили позиции США по поддержке Украины — Маркарова
Оксана Маркарова (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)
Позиция Соединенных Штатов по поддержке Украины остается непоколебимой, несмотря на дипломатические ноты России с угрозами. Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова заявила в комментарии Укринформу.
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Комментируя последний дипломатический демарш РФ на процесс поставок американской оборонной помощи, она заявила, что поддержка Штатов остается неизменной и была такой до полномасштабной войны в Украине. По словам посла, Вашингтон и Киев являются стратегическими партнерами и друзьями.
«И мы слышим постоянно, независимо от того, какая лживая коммуникация не выходила бы из Кремля, какие бы запугивания не звучали в нотах или в прямых заявлениях, Соединенные Штаты очень четко и публично говорят, что они — с Украиной, поддерживают нас в нашей борьбе за собственную жизнь, за демократию и суверенитет», — подчеркнула Маркарова.
Она добавила, что эта поддержка выражается не только на словах, но и через поставки вооружения, обеспечение финансовой, энергетической и другой поддержки, а также введение санкций. Маркарова подтвердила, что поставки оружия из США проходят ежедневно и ожидает новых пакетов санкционных ограничений против РФ уже в ближайшее время.
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