Говорили о Мариуполе. Макрон созвонился с Путины из-за атак РФ на мирное население Украины

18 марта, 20:54
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Президент Франции Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Vincent West)

Президент Франции Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Vincent West)

Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным выразил обеспокоенность ситуацией в осажденном оккупантами Мариуполе. Об этом сообщает СNN со ссылкой на Елисейский дворец.

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Согласно заявлению, Макрон сообщил Путину «крайнюю обеспокоенность ситуацией в Мариуполе и еще раз потребовал немедленного прекращения огня».

«Президент (Макрон — ред.) снова упомянул об ухудшении ситуации в Украине, продолжающихся атаках на гражданское население и несоблюдение гуманитарного права, в то время как переговоры между российской и украинской делегациями пока не привели к какому-либо прогрессу», — говорится в сообщении.

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Елисейский дворец также добавил, что «Путин снова возложил ответственность за конфликт на Украину». Отмечается, что звонок длился чуть более часа.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Владимир Путин Мариуполь Эммануэль Макрон

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