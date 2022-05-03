Макрон призвал Путина позволить продолжить эвакуацию с Азовстали 3 мая, 19:49 Цей матеріал також доступний українською Президент Франции Эммануэль Макрон (Фото:Thibault Camus / Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал российского диктатора Владимира Путина продолжить эвакуацию с завода Азовсталь, на котором все еще остаются заблокированными украинцы. Об этом сообщает Елисейский дворец.

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Макрон также выразил готовность работать с компетентными международными организациями, чтобы помочь снять российскую блокаду экспорта украинских продуктов питания через Черное море, говорится в сообщении.

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Он призвал Россию выполнить свои обязательства постоянного члена Совета Безопасности, положив конец этой разрушительной агрессии, добавили в Елисейском дворце.

Отмечается, что французский президент сообщил о своей постоянной готовности работать над условиями решения путем переговоров, чтобы обеспечить мир и полное уважение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее сообщалось, что переговоры между Макроном и Путиным длились более двух часов.

Эвакуация из заблокированного оккупантами завода Азовсталь в Мариуполе началась 1 мая. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук уточняла, что с завода удалось эвакуировать более 150 человек, среди которых около 20 детей. 3 мая они прибыли в Запорожье.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи. По предварительным оценкам, из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь не менее 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей.

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