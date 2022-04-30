«В Конгрессе есть большая поддержка». Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма — экс-посол США в Москве 30 апреля, 17:39 Цей матеріал також доступний українською Украинка держит плакат с изображением российского диктатора Владимира Путина в образе Адольфа Гитлера во время демонстрации в Афинах, 19 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Louiza Vradi)

Экс-посол США в Москве, директор Института Фримена-Споли по международным исследованиям Стэнфордского университета Майкл Макфол заявил, что Россию должны признать государством-спонсором терроризма.



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Об этом он сказал во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности.

«В Соединенных Штатах в таком списке сейчас 4 страны: Северная Корея, Иран, Сирия и Куба. Мне кажется, и наш комитет со мной согласен, наша рабочая группа тоже соглашается: если там есть Куба, там должна быть Россия», — подчеркнул Макфол.

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Он рассказал о недавнем разговоре по этому поводу со спикером Конгресса США Нэнси Пелоси.

«Она говорит, что в Конгрессе есть большая поддержка этой инициативы», — сказал дипломат.

24 апреля президент Украины Владимир Зеленский также призвал признать РФ государством-спонсором терроризма, а ее вооруженные силы — террористической организацией. В Госдепе США не исключают такой возможности.



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