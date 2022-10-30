«Спорткар едет со скоростью 30 км/ч». Посол Макеев призвал правительство Германии ускорить предоставление оружия Украине 30 октября, 15:39 Алексей Макеев (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев призвал Германию ускорить предоставление Киеву вооружения, которое поможет в борьбе с российскими оккупантами.

Об этом он сказал в интервью Bild.

На вопрос, чего Макеев будет требовать от федерального правительства, он ответил: «больше скорости».

«Когда я смотрю на действия Германии в этой войне, я иногда думаю: вот едет немецкий спорткар со скоростью 30 км/ч по автобану. Вместо того чтобы быстро предоставить то, что действительно помогло бы нам в борьбе с россиянами, они неделями объясняют, почему наши требования не могут быть выполнены ни при каких обстоятельствах», — заявил дипломат.

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Он говорит, что это продолжается неделями или месяцами, а когда Берлин все же помогает — «уже почти слишком поздно».

«Так было с бронетехникой, с артиллерией, с ракетными установками. Вы могли бы сделать гораздо больше, гораздо быстрее», — добавил Макеев.

Посол подчеркнул: для вытеснения россиян сейчас ВСУ нужны боевые танки и дальнобойная артиллерия, что неоднократно объясняли немецкому правительству. По его словам, только советское оружие не поможет Украине, а немецкое вооружение «спасает жизнь».

«Скажу своими словами: я люблю немецкую дикую природу, особенно леопарда (Leopard) и куницу (Marder)», — сказал Макеев, имея в виду танки и боевые машины пехоты, передавать которые последовательно не хочет канцлер Олаф Шольц даже несмотря на призывы в Бундестаге.



Ранее Шольц говорил, что решение передавать ту или иную технику принимается в координации с союзниками, а сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль заявил, что Берлин не планирует поставлять ВСУ Leopard 2, потому что нужно длительное обучение украинских военных. Позже немецкий лидер нашел еще одну причину: Берлин учитывает мнение немцев, которые против санкций и поставок оружия ВСУ.

16 октября глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что сейчас для Украины приоритетом являются системы ПВО, танки она назвала «второстепенным вопросом».

11 октября стало известно, что Германия передала ВСУ первую систему ПВО IRIS-T. Еще три комплекса Берлин обещает передать «как можно быстрее».

