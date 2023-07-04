Белорусский оппозиционер описал участие Беларуси в похищении украинских детей 4 июля, 19:27 Александр Лукашенко публично признал причастность к депортации украинских детей — Павел Латушко (Фото:Press Service of the President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS)

Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко в интервью Radio NV описал участие Беларуси в похищении украинских детей.

В эфире Radio NV Латушко рассказал, что Объединенный переходный кабинет Беларуси подготовил отчет об этом преступлении в начале апреля, а в начале мая передал его европейским партнерам.

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«У меня была встреча в Киеве в Офисе генерального прокурора Украины, в Офисе уполномоченного по правам человека, и этот предварительный отчет был передан украинской стороне. А на прошлой неделе наша команда передала уже соответствующее обращение в соответствии со статьей 15-й Римского статута Международного уголовного суда по фактам совершенных преступлений и совершаемых систематически и далее Лукашенко, а также Талаем (членом национальной паралимпийской сборной Беларуси Алексеем Талаем — ред.)», — сказал белорусский оппозиционер.

Он добавил, что в преступной деятельности по похищению украинских детей также участвуют россиянка Ольга Волкова, которая управляет фондом Дельфины на территории Донбасса, госсекретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев, который обеспечивает финансирование с ее стороны вывоза детей и генеральный директор компании Беларуськалий Иван Головатый, которому принадлежит лагерь, куда свозят украинских детей.

«Обращение мы передали в Офис прокурора Международного уголовного суда. Мы также делимся этими материалами с украинскими правоохранительными органами», — сообщил Латушко.

Белорусский оппозиционер отметил, что диктатору Александру Лукашенко доложили о передаче оппозиционерами документов о похищении украинских детей «день в день» во время пресс-конференции.

«Он сказал: ну вот, пытается Латушко доказать мою виновность, а в чем моя виновность? Я просто позвонил и договорился с Путиным, что буду финансировать это из средств Союзного государства, которое он, кстати, возглавляет как председатель высшего Госсовета, вывоз украинских детей. То есть он фактически публично признался в том, что именно он, а у нас в этом досье огромном содержатся подписанные им документы с номерами и с датами, кстати, он подписывает в Москве, с печатями, о том, что он принимает финансовораспорядительное решение по финансированию незаконного перемещения украинских детей на территорию Беларуси», — рассказал он.

Латушко отметил, что вывоз украинских детей, так же, как перемещение в Беларусь ядерного оружия и вторжение России в Украину с территории Беларуси, происходили и происходят под эгидой Союзного государства, которое фактически является преступной организацией.

2 июля Центр национального сопротивления сообщил, что член национальной паралимпийской сборной команды Беларуси Алексей Талай помогает россиянам незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины.

Он непосредственно организовывает вывоз детей с временно оккупированных территорий востока Украины в Республику Беларусь, утверждают в центре.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

По данным Европарламента, количество незаконно депортированных в Россию украинских детей может достигать от 16 до 300 тысяч. Евродепутаты считают, что вывозить украинских детей россияне начали еще в 2014 году — с момента оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

По данным Центра нацсопротивления, россияне вывезли более 100 тысяч детей из оккупированных регионов.