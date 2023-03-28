«Единственный реальный союзник Кремля». Белорусский оппозиционер указал на ошибку Запада в отношении режима Лукашенко 28 марта, 15:14 Павел Латушко убежден, что Лукашенко не отправит белорусских военных воевать против Украины (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь via Facebook)

Павел Латушко, белорусский оппозиционер и член Объединенного переходного комитета, в интервью Radio NV отметил ошибку Запада в отношении режима Лукашенко.

«Лукашенко является единственным, реальным, фактическим, и это доказано уже много раз, союзником России в войне против Украины. Он предоставил территорию, открыл границы, с территории Беларуси летели ракеты, стартовали и сейчас стартуют самолеты, Беларусь занимается подготовкой военнослужащих Российской Федерации. Лукашенко готовит армию, и у армии уже совсем другое состояние, чем это было в начале войны. Он создает перманентную угрозу с севера», - подчеркнул Латушко в эфире Radio NV.

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Несмотря на это, уже 10 месяцев Запад не применяет никаких санкций в отношении Лукашенко. Белорусский оппозиционер подчеркнул, что не применять санкции против Лукашенко, опасаясь, что белорусская армия перейдет границу с Украиной, неправильно.

«Лукашенко не хочет входить на территорию Украины не потому, что на него давит или не давит Путин. По простой причине: это конец его правления. Даже один батальон, не выполнивший его приказов, — это триггер. А если пойдут трупы и похороны в Беларуси – это триггер. Потому он не пойдет на войну. И можно его бить с размаху, но он все равно не пойдет воевать, потому что для него самое главное – его личная власть. И никакой санкционный фактор не является стимулирующим его фактором к решению. Как я когда-то говорил одному европейскому сенатору в парламенте, что дождетесь, когда прилетит ядерная бомба», — сказал он.

Латушко заявил, что демократические страны должны действовать быстрее и жестче.

«Трибунал за агрессию, который инициирует Украина: необходимо, чтобы там была вписана фамилия Лукашенко и его генералов в качестве подозреваемых в совершении акта агрессии и в целом Беларуси. К сожалению, мне приходится об этом говорить: необходимо признание Беларуси оккупированной страной. Это позволяет нам действовать в рамках национально-освободительного движения в Беларуси», — сказал белорусский оппозиционер.

Он отметил, что роль режима Лукашенко как единственного союзника России в войне недооценивают.

Латушко сказал, что ряд стран предлагает изъять из списка санкций белорусские калийные удобрения.

«То есть, Лукашенко получит миллиардные вливания в экономику страны для того, чтобы что — производить больше оружия, больше готовить солдат для российской армии, а Россия будет меньше тратиться на Лукашенко. Соответственно, Россия получит сэкономленный ресурс на войну», — объяснил белорусский оппозиционер последствия этого решения.

27 марта МИД Литвы призвал внести дополнительные экономические ограничения против России и Беларуси в новый пакет санкций ЕС из-за заявлений Кремля о размещении ядерного оружия в Беларуси.

26 марта в Евросоюзе осудили планы России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси и выразили готовность ввести новые санкции, но не уточнили, какие именно.