Литва запретили публичное использование символов поддержки войны России против Украины

19 апреля, 15:43
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Российские оккупанты с символикой Z на танке захватили часть Мариуполя (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты с символикой Z на танке захватили часть Мариуполя (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

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Литва запретила публично демонстрировать георгиевскую ленту и другие символы поддержки войны России против Украины.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Такое решение поддержал Сейм Литвы 124 голосами депутатов, пишет LRT.

Законодательство запрещает публичную демонстрацию «символов тоталитарных или авторитарных режимов, которые использовались или используются этими режимами для их прошлой или настоящей военной агрессии и/или пропаганды преступлений против человечности и военных преступлений».

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Запрет также распространяется на буквы Z и V, которые изображают на технике и форме российских оккупантов.

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Публичная демонстрация этих символов будет караться штрафами в размере до 700 евро для физических лиц и до 1 200 евро для юридических лиц.

Новый закон должен подписать президент.

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Подобное решение уже приняли в Латвии, Эстонии и Молдове.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Литва Георгиевская ленточка Война России против Украины

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