Руководители Военных комитетов НАТО и ЕС заявили, что РФ не собирается объявлять новую волну мобилизации

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне и глава Военного комитета ЕС генерал Шон Кленси считают, что линия фронта в Украине пока существенно не движется и Россия не собирается объявлять новую волну мобилизации .

Об этом они сказали на полях Киевского форума по безопасности в пятницу, 24 апреля, передает Интерфакс-Украина.

Драгоне отметил, что пока нет никакого существенного продвижения на поле боя, и россияне несут огромные потери.

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«Я думаю, что конца еще не видно, но они снова застряли. Украинские солдаты мужественно держат оборону, и это то, что удерживает ситуацию статичной там, где она есть. Я не думаю, что будет мобилизация», — сказал он.

Кленси, в свою очередь, добавил, что его анализ и оценка ситуация такая же.

«Я не вижу, чтобы Россия прибегала к мобилизации. Понятно, что линия фронта не движется, она статична. Понятно, что Россия ожидала закончить эту войну за считанные дни. Но мы уже четыре года, пятый год вместе с Украиной, и будем поддерживать в течение всего времени», — заявил генерал.

Кленси заверил, что Европейский Союз будет поддерживать Украину и украинский народ, чтобы обеспечить победу в войне против РФ.

19 апреля во время интервью для телемарафона президент Владимир Зеленский сказал, что России нужна большая мобилизация для того, чтобы попытаться повторить наступление на Украину или провести параллельное наступление с меньшим количеством боевых сил.

«Для чего делать такую большую мобилизацию? Для того, чтобы повторить большое наступление на Украину. Вариант Б — для того, чтобы [было] меньше затрат и меньше усилий. И сделать параллельное небольшое наступление туда, где можно ограничиваться меньшим количеством боевых сил. Почему? Потому что то или иное государство, например, Балтики не готово к сильному противостоянию, просто потому, что они маленькие, а не потому, что они не смелые», — отметил он.