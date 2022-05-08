Обсудили поддержку Украины и санкции. Лидеры G7 провели виртуальную встречу с Зеленским 8 мая, 19:27 Цей матеріал також доступний українською Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Лидеры G7 и президент Украины Владимир Зеленский встретились в видеоформате в День победы в Европе, 8 мая, и обсудили способы наказать российского диктатора Владимира Путина за его агрессию против Украины.

Война России против Украины — главные события 8 мая

«Семьдесят семь лет спустя (победы во Второй мировой войне — ред) президент Путин и его режим решили начать против Украины неспровоцированную агрессивную войну. Его действия позорят Россию и исторические жертвы ее народа», — говорится в заявлении лидеров G7.

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Отмечается, что лидеры G7 заверили Зеленского в полной солидарности и поддержке Украины, ее суверенитета и территориальной целостности, а также ее борьбы за демократическое будущее.

На встрече Зеленский заявил, что конечной целью Киева является полный вывод войск России со всей территории Украины и обеспечение возможность защитить себя в будущем.

Лидеры Большой семерки заверили украинского президента в готовности помочь Украине защитить себя сейчас и сдержать дальнейшие акты агрессии.

«С этой целью мы будем продолжать нашу постоянную военную и оборонную помощь ВСУ, продолжать поддерживать Украину в защите ее сетей от киберинцидентов и расширять наше сотрудничество, в том числе по информационной безопасности», — подчеркнули страны G7.

Лидеры вновь осудили российскую агрессию против Украины и нападения на гражданское население.

«Мы потрясены массовыми человеческими жертвами, посягательствами на права человека и разрушениями, спровоцированными Россией в Украине. Ни при каких обстоятельствах гражданские лица и лица, не принимающие активного участия в боевых действиях, не могут быть законными целями. Мы не пожалеем сил, чтобы президент Путин и пособники этой агрессии, в том числе режим Лукашенко в Беларуси, были привлечены к ответственности», — подчеркнули они.

Также лидеры G7 подтвердили, что:

Будут постепенно снижать зависимость от российских энергоресурсов, в том числе от российской нефти;

Усилят изоляцию России во всех секторах экономики;

Продолжат принимать меры против российских банков;

Продолжат борьбу с попытками российского режима распространять пропаганду;

Усилят кампанию против финансовой элиты, которая поддерживает президента Путина в его военных усилиях и введут санкции в отношении дополнительных лиц.

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