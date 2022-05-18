«Не поддавайтесь на ложь». Кулеба призвал не искать оправданий России 18 мая, 20:15 Цей матеріал також доступний українською Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Pool via REUTERS)

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал не оправдывать России за вторжение в Украину.

Война России против Украины — главные события 18 мая

«Некоторые пытаются переложить вину за вторжение России на НАТО, США, ЕС, Украину. По разным причинам: антиамериканизм, моральная слепота, теории заговора, российские зарплаты», — пишет Кулеба в Twitter.

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Украинский министр подчеркнул, что правда в том, что Россия ведет неоправданную и неспровоцированную захватническую войну.

«Не поддавайтесь на ложь», — добавил Кулеба.

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