Польский генерал возглавил тренировочную миссию ЕС по обучению украинских военных 28 октября, 10:56 Польский генерал Петр Тритек будет координировать обучение и тренировки украинских военных в ЕС (Фото:rmf24.pl)

Евросоюз назначил польского генерала Петра Тритека командующим военной тренировочной миссией ЕС EUMAM Ukraineдля обучения и поддержки украинских военных в борьбе с российскими оккупантами.

Как сообщает RMF FM, на данный момент он командовал 11-й Люблинской бронекавалерийской дивизии. Ранее он служил в Ираке и Афганистане.

Тритек возглавит оперативное командование.

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Речь идет о подготовке украинских военных, обучении их организации логистики, медицины, а также подготовке ВСУ на случай применения врагом биологического, химического или ядерного оружия.

Оперативное командование будет базироваться на полигоне Нова Демба в Подкарпатском воеводстве Польши. Второе оперативное командование будет расположено в Германии, но только для миссий, проводимых в этой стране. В Брюсселе также будет находиться командование, которое будет заниматься административными вопросами.

Учебную миссию ЕС планируют начали уже в ноябре. На первом этапе планируется подготовить около 15 тысяч украинских военнослужащих.

Большая часть учений будет проходить на территории Польши.

«Украина ясно дала понять, что по логистическим причинам это будет наилучшим решением», — отметили собеседники польского издания.

17 октября Совет ЕС одобрил создание военной тренировочной миссии для обучения ВСУ.

EUMAM Ukraine обеспечит индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку Вооруженных сил Украины, в том числе сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию действий государств-членов, поддерживающих проведение подготовки.

Мандат миссии первоначально продлится два года, а финансовая контрольная сумма общих расходов на этот период составит 106,7 млн евро.

Она также открыта для участия третьих государств, которые хотят поддержать Украину.