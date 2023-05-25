В дополнение к F-16 Украине нужны самолеты радиолокационного дозора — военный эксперт назвал варианты 25 мая, 14:55 Истребитель F-16 (Фото:Tom Evensen/www.flickr.com)

Эксперт Defence Express Иван Киричевский в интервью Radio NV рассказал, что в дополнение к F-16 Украине нужны самолеты радиолокационного дозора и рассказал, какие модели таких самолетов могли бы подойти для борьбы против российского вторжения.

В интервью Radio NV Киричевский рассказал, что в российской или советской терминологии такой самолет обозначается как ДРЛО, в натовской терминологии — AWACS.

«По сути это самолет, который является огромной радиолокационной антенной, который имеет высокопроизводительную бортовую аппаратуру, которая позволяет не только выявлять широкий спектр целей на земле и в воздухе, не только их сопровождать, но и передавать данные, целеуказания на те же F-16», — объяснил эксперт.

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Он отметил, что, судя по данным из открытых источников, если Украине передадут самолеты F-16 нидерландцы и бельгийцы, это будут F-16 в модификации MLU, радиолокаторы которых могут видеть цели на дальности 110 км.

«Грубо говоря, если у нас будет Гарпун с дальностью стрельбы 185 километров минимум под F-16, мощности радиолокатора недостаточно и нужно будет внешнее целеуказание. Или если вдруг нам повезет и нам дадут ракеты воздух-воздух AIM-120 с диапазоном модификаций с C5 по C8, или даже AIM-120D, чтобы совсем доставать на всех возможных дистанциях российские самолеты, то, очевидно, что и в этом случае надо будет внешнее целеуказание. Даже этого достаточно мощного радара на F-16 нам, например, обнаружить российский МиГ-31 или даже Су-35, или даже Су-57 на таких дистанциях будет мало. Надо летающий радиолокатор», — сказал Киричевский.

Эксперт считает, что таким летающим радиолокатором может быть не только самолет E-3 Sentry, но и более бюджетные варианты — например, самолет E-2 Hawk, или его шведский аналог.

Он также рассказал, что страны НАТО, которые не имеют собственных самолетов-радиолокаторов могут полагаться на совместный флот самолетов E-3 Sentry, который формально приписан к Люксембургу.

«Самая маленькая страна НАТО, не имеет собственных аэродромов, но формально ей принадлежит флот из 21 самолета радиолокационного дозора», — рассказал Киричевский.

Эксперт добавил, что именно благодаря натовским самолетам AWACS, которые летают в районе Балтийского моря, выявляют факт старта дальнобойных крылатых ракет рашистов из района Каспийского моря.

«Если у нас не будет самолетов радиолокационного дозора, они же AWACS, они же ДРЛО, то раскрыть на полную мощность потенциал F-16 с теми характеристиками, которые заложены, в частности по бортовой аппаратуре, может и не получиться. И это будет просто такая себе высокотехнологичная замена МиГ-29, а не то, что хотелось», — подытожил он.

Ранее авторитетный военный аналитик Агиль Рустамзаде в интервью NV рассказал, что старые модификации самолетов F-16 проигрывают российским Су-35 и МиГ-31, но это можно компенсировать применением "летающих радаров" - самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения (AWACS).

Военный эксперт отметил, что именно таким образом турецкий F-16 Block 30 в комплексной работе с самолетом AWACS Е7Т уничтожил два бомбардировщика Су-24 в Сирии на расстоянии более 150 км.

Рустамзаде также объяснил, что даже если союзники согласятся предоставить Украине такой самолет-радар, обучение его пилотов займет очень много времени.

«Но выход из положения есть. Для этого нужно будет политическое решение, чтобы самолеты, которые летают над Румынией, над Польшей с целью охраны обороны воздушных рубежей НАТО, с вашего разрешения, проникали на территорию Украины и обеспечивали радиолокационное обнаружение и наведение истребителей F-16 на воздушные цели», — сказал он.