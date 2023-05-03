В Кремле боятся украинского контрнаступления и будут совершать ошибки — военный эксперт 3 мая, 13:45 Украинские военные на БТР возле линии фронта в Донецкой области, 2 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Radio NV заявил, что в Кремле боятся украинского контрнаступления и поэтому будут совершать ошибки.

«Давайте зададим два вопроса: первый — опасаются ли в России, боятся ли в Кремле и российское военное командование украинского контрнаступления? Безусловно, да, боятся и опасаются, это однозначно», — сказал Мусиенко в эфире Radio NV.

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В то же время, военный эксперт отметил, что то, готов или не готов враг к украинскому контрнаступлению, могут показать только реальные боевые действия.

«Но то, что они боятся, нервничают, то, что они действительно делают определенные хаотические шаги, я соглашаюсь — это действительно так. Это свидетельствует о том, что неуверенно и нервно враг реагирует на эту подготовку Украины к контрнаступлению, на то, что мы получаем в конце концов более современное оружие, мы готовим наши силы на полигонах стран НАТО. Конечно, это имеет свое давление на противника, в том числе и психологическое, я думаю, это приведет к тому, что он будет совершать ошибки, это точно», — добавил он.

30 апреля канал CNN опубликовал материал, в котором сказано, что на фронтах наблюдается движение транспорта и артиллерийские удары, регулярно раздаются взрывы, поражающие жизненно важные российские цели на оккупированных территориях. Канал отметил, что последние 72 часа больше всего выдают недостаточную готовность России к контрнаступлению ВСУ.

1 мая министр обороны Алексей Резников заявил, что подготовка к контрнаступлению ВСУ на финишной прямой.

