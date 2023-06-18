«Не решающий, но важный шаг». Мари Йованович о контрнаступлении Украины 18 июня, 09:32 Украинские военные осматривают уничтоженный БМП-2 россиян неподалеку от освобожденного села Сторожевое (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Экс-посол США в Украине Мари Йованович в интервью NV прокомментировала контрнаступление Украины.

«Контрнаступление и его результаты — очень важны. Независимо от того, что произойдет с этим наступлением, оно не будет решающим с точки зрения будущего мира, но оно будет важным как следующий шаг в, надеюсь, все более успешной борьбе против россиян», — сказала Йованович NV.

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Она добавила, что все партнеры Украины ждут контрнаступления и его результатов, «но мы понимаем, что это будет несколько контрнаступлений в течение этого года, возможно, в следующем году».

«Я думаю, что мы в Соединенных Штатах, безусловно, понимаем, что это следующее контрнаступление будет важным, но оно, возможно, не будет решающим. Итак, что Украине нужно делать, так это строить от силы к силе и от победы к победе», — сказала экс-посол США в Украине.

16 июня в Генштабе ВСУ заявили, что украинские подразделения успешно вели наступательные действия на направлениях:

Новоданиловка-Работино ( в сторону Токмака, Запорожская область),

в сторону Токмака, Запорожская область), Левадное-Старомайорское ( на границе Запорожской и Донецкой областей),

на границе Запорожской и Донецкой областей), к востоку от населенного пункта Ступочки в Донецкой области, вытеснив там россиян с занимаемых позиций,

в районе Угледара ВСУ имели успех на отдельных участках.

Накануне заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что за прошедшие полторы недели украинские военные продвинулись на восточном направлении более чем на три километра.