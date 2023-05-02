Контрнаступление Украины будет долгим — посол Британии 2 мая, 15:00 Украинские военные на БМП-1 на дороге к линии фронта в Бахмуте (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в интервью Radio NV выразила мнение, что контрнаступление Украины будет долгим.

В эфире Radio NV Симмонс подчеркнула, что не соглашается с тем, что у Украины якобы есть единственный шанс на контрнаступление, потому что после этого ее британские, американские и европейские партнеры не смогут ее поддерживать.

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«Нет смысла сосредотачиваться на том, что якобы есть, как вы говорите, лишь одна попытка. Это не так. Извините, если бы речь шла о продвижении украинских войск по пляжу, тогда мы говорили бы, что все можно решить через несколько недель и все выдохнули бы с облегчением. Но мы знаем, что через несколько недель это не решится. Когда контрнаступление начнется, оно необязательно будет линейным. Оно не будет краткосрочным», — заявила госпожа посол.

Она отметила, что, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, «перед нами марафон, а не спринт».

«Я соглашаюсь с этим. По-моему, это продлится долго. Этот процесс будет иметь пики и спады. Это будет очень тяжело для всех нас. Это будет серьезная проверка нашей решимости, как это было в прошлом году», — сказала Симмонс.

Она добавила, что хорошая новость состоит в том, что «международное единство никуда не исчезает», и нет никаких признаков того, что международная поддержка Украины может снизиться.

«Оружие для Украины продолжают обсуждать в Рамштайне, мы будем и дальше поддерживать Украину на этих вершинах и спадах», — заверила госпожа посол.

Симмонс также сказала, что ей неприятно «от того, какое давление возникает вокруг контрнаступления».

«Для медиа это просто хорошая громкая история. Якобы достаточно одного большого толчка, чтобы Украина вернула все оккупированные земли. Так просто не будет. Это возможно, но это займет больше времени и будет гораздо более сложным процессом», — убеждена она.

В опубликованном 22 марта интервью Süddeutsche Zeitung президент Чехии Петр Павел заявил, что поддержка Украины западными странами может уменьшаться из-за усталости от войны со стороны Запада.

Он добавил, что если поддержка Вашингтона после выборов в США в 2024 году уменьшится, поддержка ряда европейских стран также уменьшится.

По мнению Павела, в 2024 году Украина, вероятно, уже не сможет приступать к каким-либо большим и сложным операциям.

«Этот год является решающим для развития войны», — заявил президент Чехии.

В еще одном интервью, опубликованном 20 марта, Петр Павел говорил, что у Украины будет только одна попытка провести большое контрнаступлени, и это должно произойти в течение нескольких месяцев.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Петр Павел говорил это как военный, а не как политик, просчитывая самые плохие варианты.