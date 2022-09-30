До середины декабря. Конгресс США поддержал выделение более 12 млрд долларов финансирования для Украины

30 сентября, 21:16
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Конгресс США одобрил дальнейшую помощь Украине (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Конгресс США одобрил дальнейшую помощь Украине (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Палата представителей Конгресса США в пятницу, 30 сентября, приняла законопроект о финансировании правительства до 16 декабря, который включает больше 12 млрд долларов помощи Украине.

Как сообщает CNN, законопроект поддержали всего за несколько часов до крайнего срока — 30 сентября заканчивается текущий финансовый год. Теперь его должен подписать президент США Джо Байден. Документ дает Конгрессу больше времени для согласования расходов на 2023 финансовый год.

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The Washington Post накануне сообщила, что законопроект включает помощь Украине в размере 12,4 млрд долларов: 7,8 млрд на прямую и непрямую военную помощь, 4,5 млрд на поддержку экономики и 35 млн на обеспечение безопасности ядерных материалов и реагирование на возможные ядерные инциденты.

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28 сентября Пентагон объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 1,1 миллиард долларов, который включает в том числе 18 РСЗО HIMARS. В Министерстве обороны США уточнили, что закупка у производителя и поставка этих систем может занять несколько лет.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Конгресс США Военная помощь Украина-США Палата представителей Поддержка Украины Война России против Украины

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