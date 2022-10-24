Буданов предположил, что Украина вернет контроль над Херсоном до конца года 24 октября, 08:58 По словам Кирилла Буданова, российские оккупанты пока не готовятся к выходу из Херсона (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что до конца текущего года ВСУ могут вернуть Херсон.

Об этом он сказал в интервью УП.

«Думаю, что да», — ответил глава ГУР на соответствующий вопрос.

В то же время, Буданов подчеркнул, что пока российские оккупанты не готовятся к выходу из города, а готовятся к обороне.

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«Я не могу вам сказать, что прямо сейчас они из Херсона убегают. Нет, такого нет. Во многих аспектах это информационная операция и манипуляция. Есть некоторые факты. К примеру, выводят Промсвязьбанк, другие финансовые структуры, которые россияне туда завели», — отметил он.

Глава ГУР подчеркнул, что за локальный проигрыш РФ будет отвечать командующий войсками РФ в Украине Сергей Суровикин, и он готовит основу для отхода из Херсона.

Буданов подчеркнул, что российские оккупанты понимают, что, если ВСУ возьмут хотя бы контроль над Каховской дамбой, то им предстоит принимать очень быстро решение.

«Либо очень-очень быстро покидать город и выходить, либо они рискуют оказаться в той ситуации, в которой раньше оказались наши подразделения в Мариуполе. Ситуация несколько иная, но концептуально будет очень похожа. И вот понимая это все, они готовят почву, чтобы, если потребуется, очень быстро оттуда выйти. Однако они не готовятся к выходу сейчас, они готовятся к обороне», — резюмировал глава ГУР.

Украинские военные продвигаются в Херсонской области, освобождая территорию Украины. В Офисе президента сообщали, что ВСУ освободили в Херсонской области 88 населенных пунктов.

Ранее спутниковые снимки показали, что херсонская группировка российских войск срочно перебрасывает свои технику и личный состав на другой берег Днепра.