Сколько снарядов нужно Украине для истощения России и когда она их получит — Рустамзаде 23 мая, 13:51 Украинский военный готовит снаряд для гаубицы Д-30 на линии фронта неподалеку от Соледара (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Авторитетный военный аналитик Агиль Рустамзаде в интервью NV рассказал, сколько снарядов нужно Украине для истощения России.

«Чтобы начать процесс военного истощения РФ, я считаю, что месячный расход боеприпасов различных калибров — это сотни тысяч артиллерийских снарядов. На этот уровень украинская армия еще выйти не смогла», — сказал NV Рустамзаде.

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По словам военного эксперта, Запад мог бы форсировать свое производство и выйти на передачу такого количества снарядов месяц или два назад, если бы украинское руководство запросило это количество снарядов восемь месяцев назад.

«Однако о потребности украинской армии в 250 тыс. артиллерийских снарядов в месяц министр обороны Резников заявил, если не ошибаюсь, в начале марта», — отметил он.

По словам Рустамзаде, теперь «на какой-то уровень» производства снарядов союзники Украины смогут выйти через шесть месяцев.

«Но вот на количество, скажем, 250 тыс. снарядов в месяц все же понадобится еще время. Я думаю, что на этот уровень они смогут выйти где-то к октябрю-ноябрю», — сказал военный эксперт.

Он добавил, что Украина получит не только снаряды, которые будут произведены.

«Почти под миллион снарядов, из того, что нам доступно из СМИ, со своих баз в Израиле, Южной Корее собирали для вас США», — напомнил Рустамзаде.

Военный эксперт высказал мнение, что, вероятнее всего, украинская армия сможет начать процесс истощения российской к началу осени независимо от погоды.

«Земля мокрая, земля не мокрая — это уже особого значения не имеет, потому что ваша задача не наступать, а истощать и уничтожать противника», — подчеркнул он.

3 марта издание Financial Times сообщило, что Украина обратилась к Европейскому союзу с просьбой ежемесячно отправлять для ВСУ 250 тысяч артиллерийских боеприпасов. Соответствующее письмо написал министр обороны Алексей Резников.

20 марта главы МИДов стран Евросоюза согласовали план совместных закупок и поставок боеприпасов Украине на сумму в 2 млрд евро. Он предусматривает выделение 1 млрд евро на компенсацию поставок государствам-членам, еще 1 млрд — на совместные закупки боеприпасов, а также увеличение производственных мощностей в ЕС.

13 апреля Совет ЕС принял решение выделить 1 млрд евро на возмещение стоимости боеприпасов, которые страны-члены ЕС передадут Украине из своих запасов с 9 февраля по 31 мая 2023 года.

5 мая Евросоюз согласовал выделение 1 млрд евро из Европейского фонда мира на закупку боеприпасов и ракет для Украины.

