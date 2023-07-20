«Есть надежда, что так будет и с самолетами». Танки Abrams будут в Украине раньше, они будут готовы к прорыву через минные поля — журналист 20 июля, 12:45 Танки Abrams в Польше (Фото:Cezary Aszkielowicz/ Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

Военный журналист Андрей Цаплиенко в интервью Radio NV рассказал, что, по его данным, танки Abrams будут в Украине раньше запланированного, и он надеется, что так же раньше Украине предоставят и истребители F-16.

«Я только что вернулся с американской военной базы Графенвер в Северной Баварии, где продолжаются учения украинских танкистов на танках M1A1 Abrams. И мы задали руководителям учений вопрос, мол, правда, что эти танки в Украине будут только в сентябре. И получили такой оптимистичный ответ, что, мол, танки будут значительно раньше. Это цитата. И есть надежда, что так же будет и с самолетами. То есть, мы не говорим о каких-то конкретных сроках, но есть надежда на то, что самолеты у нас будут раньше, чем об этом говорят западные партнеры», — сказал Цаплиенко в эфире Radio NV.

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Журналист напомнил, что в ближайшее время Украина получит 31 Abrams М1А1, что составляет один танковый батальон, однако в этот батальон входят не только танки.

«Мы получаем, кроме Abrams, еще боевые ремонтно-эвакуационные машины М88, которые могут помочь определенный ремонт даже в полевых боевых условиях провести. А также, что важно, мы получим комплект противоминных тралов на Abrams. То есть Abrams будут готовы для прорыва сквозь минные поля. А еще, вместе с Abrams, мы получим так называемые „машины штурмового прорыва“. Это такая очень мощная штука. Так, чтобы описать словами: с большим плугом впереди, который просто срывает не только мины, но и серьезные укрепления врага, его линию обороны перед тем, как через эту линию должны прорваться или пехотные подразделения, или моторизованные подразделения, или даже те же самые танки. Плюс логистика. Abrams „жрет“ где-то от четырех до восьми литров горючего на один километр. И это не просто топливо. Это специальное топливо для газотурбинных двигателей. Его надо доставлять на передовую. Надо наладить определенную систему, которая будет работать как часы в условиях нашей войны», — рассказал он.

Цаплиенко отметил, что 80% военных, которые проходят обучение на Abrams — это техники, логисты и механики, которые не являются членами экипажей этих танков, но «обеспечивают боевые действия».

Журналист предполагает, что после успеха этого танкового батальона состоится «очередное изменение во взглядах на нашу войну» и Украина получит больше не только танков.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что американские танки Abrams смогут принять участие уже в этом контрнаступлении.

25 января США объявили об отправке Украине 31 танка Abrams. Глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что танки Abrams передадут Киеву в начале осени.

