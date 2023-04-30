Медведчук ни при чем. Окончательное решение о вторжении в Украину Путин принял еще в 2020 году — политолог Преображенский

30 апреля, 07:13
NV Премиум
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По словам Ивана Преображенского, не склонный к эмпатии Путин не мог принять решение о вторжении из-за обиды Медведчука (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

По словам Ивана Преображенского, не склонный к эмпатии Путин не мог принять решение о вторжении из-за обиды Медведчука (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Политолог Иван Преображенский в интервью Radio NV прокомментировал недавнее расследование независимого российского издания Верстка под названием Как Путин возненавидел Украину.

Как отметил Преображенский в эфире Radio NV, текст получился «очень слабый» и в нем «утрачено огромное количество важных подробностей, которые дают совсем другие сведения, противоречащие тому, что рассказывают источники».

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«Источникам кремлевским я не доверяю в принципе никаким. И перестал им доверять, и публикациям на основе этих источников, и разным инсайдам еще до войны. Очевидно, что все эти люди пытаются манипулировать так или иначе журналистом», — сказал политолог.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Владимир Путин Украина-Россия Виктор Медведчук Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины радио NV

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