Боррель анонсировал согласование восьмого пакета санкций ЕС против РФ 5 октября, 11:47 Жозеп Боррель надеется, что Совет ЕС согласует восьмой пакет санкций против РФ за вторжение в Украину (Фото:Yves Herman/Reuters)

Совет ЕС намерен достичь соглашения касательно восьмого пакета санкций против России за ее вторжение в Украину.

Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, пишет Reuters.

«Я верю, что до конца этого пленарного заседания мы достигнем соглашения в Совете и примем совместное предложение, выдвинутое Комиссией», — отметил он.

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Совет ЕС обсуждает восьмой пакет санкций против России с прошлой недели. Его могут согласовать 5 или 6 октября.

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После ударов РФ по объектам критической инфраструктуры Украины в сентябре президент Владимир Зеленский призвал ЕС начать работу над восьмым пакетом санкций против РФ.

Перед этим глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в принятии нового пакета санкций нет никаких сомнений.

По данным СМИ, в новый пакет санкций войдут ограничения против российской сталелитейной промышленности и технологий, используемых российской армией, а также против пособников российского диктатора Владимира Путина. Новые санкции также запретят гражданам ЕС занимать руководящие посты на российских госпредприятиях.

Венгрия выступает против новых ограничений.



