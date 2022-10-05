Боррель анонсировал согласование восьмого пакета санкций ЕС против РФ
Жозеп Боррель надеется, что Совет ЕС согласует восьмой пакет санкций против РФ за вторжение в Украину (Фото:Yves Herman/Reuters)
Совет ЕС намерен достичь соглашения касательно восьмого пакета санкций против России за ее вторжение в Украину.
Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, пишет Reuters.
«Я верю, что до конца этого пленарного заседания мы достигнем соглашения в Совете и примем совместное предложение, выдвинутое Комиссией», — отметил он.
Совет ЕС обсуждает восьмой пакет санкций против России с прошлой недели. Его могут согласовать 5 или 6 октября.
После ударов РФ по объектам критической инфраструктуры Украины в сентябре президент Владимир Зеленский призвал ЕС начать работу над восьмым пакетом санкций против РФ.
Перед этим глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в принятии нового пакета санкций нет никаких сомнений.
По данным СМИ, в новый пакет санкций войдут ограничения против российской сталелитейной промышленности и технологий, используемых российской армией, а также против пособников российского диктатора Владимира Путина. Новые санкции также запретят гражданам ЕС занимать руководящие посты на российских госпредприятиях.
Венгрия выступает против новых ограничений.