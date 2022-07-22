В Германии назвали сроки возможной отправки в Украину системы ПВО IRIS-T 22 июля, 10:48 Немецкая система ПВО IRIS-T находится на стадии производства (Фото:Diehl BGT Defence)

Немецкие системы ПВО IRIS-T, которые должны быть переданы Украине, находятся на стадии производства и должны быть готовы к концу лета.

Об этом сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью DW.

«Наша проблема, как и у многих европейских государств, состоит в том, что в запасах есть не все, что нужно Украине. Поэтому мы отправим в Украину, например, IRIS-T — одну из самых современных систем противовоздушной обороны, которая сейчас находится только на стадии производства и, надеюсь, будет готова в конце лета. И так мы всегда проверяем, что еще можно сделать, чтобы поддержать Украину еще больше», — отметила она.

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Бербок добавила, что объемы помощи Украине — это не гонка за место в рейтинге.

«Речь идет о совместной поддержке Украины со стороны всего международного сообщества стран-членов НАТО. И именно поэтому мы объединяем нашу поддержку с поддержкой, которую оказывают другие, потому что в некоторых категориях у нас не все есть в запасе. К примеру, вместе с Нидерландами мы поставляем гаубицы. Частично мы пытаемся получить боеприпасы в других странах, потому что у нас нет нужных», — уточнила немецкий министр.

Бербок подчеркнула, что в этом преимущество западной поддержки — предоставлять ее не в отдельности, а объединенными силами.

«Все должны смотреть, где можно сделать большее», — резюмировала она.

1 июня канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге пообещал передать Украине современное ПВО IRIS-T для защиты крупных городов.

Позже издание Zeit сообщило, что системы ПВО поступят в Украину не ранее ноября-декабря.

Ракеты IRIS-T — инфракрасные самонаводящиеся ракеты изначально класса «воздух-воздух» и малой дальности. IRIS-T обладает уникальной способностью по сравнению с другими аналогичными ракетами, такими как AIM-9X, нацеливаться и сбивать другие ракеты класса «воздух-воздух» и «земля-воздух», обеспечивая защиту на 360°.





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