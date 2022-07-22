В Германии назвали сроки возможной отправки в Украину системы ПВО IRIS-T

22 июля, 10:48
Немецкая система ПВО IRIS-T находится на стадии производства (Фото:Diehl BGT Defence)

Немецкая система ПВО IRIS-T находится на стадии производства (Фото:Diehl BGT Defence)

Немецкие системы ПВО IRIS-T, которые должны быть переданы Украине, находятся на стадии производства и должны быть готовы к концу лета.

Об этом сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью DW.

«Наша проблема, как и у многих европейских государств, состоит в том, что в запасах есть не все, что нужно Украине. Поэтому мы отправим в Украину, например, IRIS-T — одну из самых современных систем противовоздушной обороны, которая сейчас находится только на стадии производства и, надеюсь, будет готова в конце лета. И так мы всегда проверяем, что еще можно сделать, чтобы поддержать Украину еще больше», — отметила она.

Видео дня
Читайте также:
«Шольц вызывает раздражение». Почему Германия боится «самоуверенной» Украины и так сильно медлит с поставками оружия — Spiegel

Бербок добавила, что объемы помощи Украине — это не гонка за место в рейтинге.

«Речь идет о совместной поддержке Украины со стороны всего международного сообщества стран-членов НАТО. И именно поэтому мы объединяем нашу поддержку с поддержкой, которую оказывают другие, потому что в некоторых категориях у нас не все есть в запасе. К примеру, вместе с Нидерландами мы поставляем гаубицы. Частично мы пытаемся получить боеприпасы в других странах, потому что у нас нет нужных», — уточнила немецкий министр.

https://www.youtube.com/embed/2UBq7CleE-s
Читайте также:
Ричард Хукер
Ричард Хукер
Украина может победить. Но что скажет Запад?

Бербок подчеркнула, что в этом преимущество западной поддержки — предоставлять ее не в отдельности, а объединенными силами.

«Все должны смотреть, где можно сделать большее», — резюмировала она.

1 июня канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге пообещал передать Украине современное ПВО IRIS-T для защиты крупных городов.

Позже издание Zeit сообщило, что системы ПВО поступят в Украину не ранее ноября-декабря.

Ракеты IRIS-T — инфракрасные самонаводящиеся ракеты изначально класса «воздух-воздух» и малой дальности. IRIS-T обладает уникальной способностью по сравнению с другими аналогичными ракетами, такими как AIM-9X, нацеливаться и сбивать другие ракеты класса «воздух-воздух» и «земля-воздух», обеспечивая защиту на 360°.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Германия Военная помощь Война России против Украины IRIS-T SLM

Эксклюзивы НВ

Андрей Мельник (Фото:Ukrainische Botschaft in Berlin/Посольство України у ФРН/Facebook)
«Finita la comedia» /
Интервью с дипломатом Андреем Мельником о «летаргическом сне» Германии в отношении России и горькое «пробуждение»
22 июля, 08:20
Геополитика
Самые экологичные электрокары (Фото:CC)
Лучшие из лучших /
10 самых экологичных электрокаров в мире
22 июля, 07:00
Выбор авто
Привычки здорового образа жизни подтверждают связь с более низким риском развития деменции (Фото:Siora Photography/Unsplash)
Запомнить все /
Шесть необычных способов улучшить память. Не забудьте сказать спасибо
22 июля, 07:00
Медицина
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X